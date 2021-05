Huiszoekingen in dossier van 15 miljoen mondmaskers die overheid kocht

Er zijn huiszoekingen uitgevoerd in het gerechtelijk onderzoek naar de 15 miljoen stoffen mondmaskers die de federale overheid kocht bij de firma Avrox. Dat meldde Le Soir dinsdag en is aan De Tijd bevestigd door het Brussels parket.

De regering-Wilmès beloofde eind april 2020, in volle coronacrisis, een stoffen mondmasker voor elke Belg. Defensie schreef daarop een openbare aanbesteding uit en ging in zee met twee firma's: het Luxemburgse Avrox en het Gentse Tweed&Cotton. Dat eerste kreeg een levering van 15 miljoen maskers toegewezen. Het tweede zou 3 miljoen maskers leveren. Het grootste deel van de maskers is inmiddels uitgedeeld via de apotheken.

Het onderzoek gaat over mogelijke feiten van oplichting, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en de belemmering van de vrijheid van opbod of van inschrijving. Brussels parket

Maar Avrox, dat maskers leverde die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid, staat al maanden ter discussie. Het Brusselse parket begon een strafonderzoek naar de deal met het bedrijf. 'Vandaag zijn in verschillende landen van de Europese Unie huiszoekingen uitgevoerd in dat dossier', bevestigt de woordvoerster van het Brussels parket. 'De acties zijn gecoördineerd door Eurojust. Het onderzoek gaat over mogelijke feiten van witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en de belemmering van de vrijheid van opbod of van inschrijving.'

Onder andere in Luxemburg, waar Avrox gevestigd is, vond een huiszoeking plaats, vernam De Tijd. Al in juni vorig jaar bevestigde het Brussels parket dat een onderzoek was geopend naar Avrox na een proces-verbaal van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) bij de federale politie.

Kwaliteit

In maart verdedigde de voormalige minister van Defensie Philippe Goffin (MR) de aankoop van de mondmaskers voor de coronacommissie in de Kamer. Volgens Goffin kreeg Defensie op een vergadering met de federale overheidsdienst Volksgezondheid in juni vorig jaar een attest dat de Avrox-maskers conform de Europese normen waren en dus gecommercialiseerd konden worden.

'Ik wil wijzen op het professionalisme en de toewijding van de dienst aankoop van Defensie', zei Goffin, die niets kwijt kon over het lopende strafonderzoek vanwege de scheiding der machten. 'Die heeft maskers kunnen kopen met een conforme kwaliteit, binnen een recordtijd en dat op een totaal verzadigde markt (...). Met de kennis die we toen hadden, is de aankoopdienst al zijn verplichtingen nagekomen.'

De mondmaskers zouden nanodeeltjes zilver en titaniumoxide bevatten.