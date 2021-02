Huiszoekingen in groot onderzoek naar mestfraude

In de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en in Nederland vinden donderdagochtend tientallen simultane huiszoekingen plaats in een grootschalig internationaal onderzoek naar mestfraude. Dat meldt het Antwerpse parket.

Bij de fraude zijn mogelijk verschillende firma's betrokken. Het onderzoek is in handen van een onderzoeksrechter in Antwerpen en wordt uitgevoerd door het milieuteam van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen.

Voor het onderzoek werd een joint investigation team met Nederland opgestart. Het parket wil voorlopig niet meer informatie kwijt over de zaak, maar belooft een update van de communicatie later op de dag.

Onze milieuwet dient bij uitstek om Vlaanderen en alle Vlamingen die er leven te beschermen. Elke overtreding is puur crimineel gedrag. Zuhal Demir Vlaams minister van Justitie en Handhaving

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA), ook bevoegd voor Omgeving, was op de hoogte van de actie en heeft, aanvullend op de gerechtelijke en politionele actie, een bestuurlijke actie laten uitvoeren door de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Mensen van die diensten zijn op weg naar de betrokken locaties voor de uitvoering van bestuurlijke handhavingsacties, zegt Demir. 'Al die acties moeten ertoe leiden dat alle feiten naar boven komen.'