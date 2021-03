Huiszoekingen in hele land in onderzoek naar crimineel netwerk

Sinds dinsdagnacht is in ons land een van de grootste politieacties ooit aan de gang.

Bij een grootschalige politieactie in het hele land zijn dinsdagmorgen meerdere mensen opgepakt en werd er geld in beslag genomen. Dat zegt het federaal parket. Sinds dinsdagnacht voeren meer dan 1.200 politie-agenten huiszoekingen uit op een 200-tal plekken, onder leiding van de Mechelse onderzoeksrechter. Het gaat om een van de grootste politieacties ooit in ons land.

De huiszoekingen vinden in heel België plaats, maar concentreren zich vooral op de regio Antwerpen. Volgens La Dernière Heure en de RTBF gaat het om een groot drugsonderzoek, maar dat wil het federaal parket niet bevestigen. 'We viseren een groot internationaal crimineel netwerk', zegt de woordvoerder. 'De politie is al 2,5 jaar met het dossier bezig en het kwam een jaar geleden bij het federaal en het Antwerps parket terecht.'