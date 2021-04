Huiszoekingen in onderzoek naar Dubai Papers-witwascircuit

Het gerecht heeft twee huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek dat begon na de Dubai Papers-onthullingen over het zwartgeldnetwerk rond de Belgische prins Henri de Croÿ.

In het Dubai Papers-dossier van het federaal parket zijn donderdagochtend twee huiszoekingen uitgevoerd. Dat gebeurde bij twee personen die de rol van facilitator zouden hebben gespeeld in een organisatie rond de Belgische prins Henri de Croÿ. Die zou 61 rijke Belgen hebben geholpen om miljoenen euro's te verbergen in de Verenigde Arabische Emiraten en andere oorden. Terwijl het federaal parket met zijn onderzoek de organisatoren van het geldcircuit viseert, zijn de dossiers van de 61 klanten verdeeld over verschillende parketten in ons land.

De affaire rond de ‘duistere bank’ van de 62-jarige prins Henri de Croÿ reikt tot in de hoogste kringen van de Belgische adel.

De affaire rond de ‘duistere bank’ van de 62-jarige prins Henri de Croÿ reikt tot in de hoogste kringen van de Belgische adel. De Tijd onthulde in juni 2019 hoe Belgische hoge adel, bedrijfsleiders en andere rijke Belgen, onder wie een ex-ambtenaar van Financiën, hun zwart geld konden verbergen via een netwerk rond de Croÿ. Dat gebeurde zeker sinds 2002 en duurde tot eind 2018. Het betrof tot 13 miljoen euro per klant.

De duistere praktijken - met off­shore­rekeningen, stromannen, scherm­vennootschappen, anonieme kredietkaarten en het doorgeven van geldkoffers in Brussel - stonden zwart op wit beschreven in meer dan 3.100 gelekte documenten die De Tijd had opgevraagd bij het Franse weekblad L’Obs. De prins opereerde lange tijd vanuit Ras al-Khaimah, een van de zeven emiraten waaruit de Verenigde Arabische Emiraten bestaan.