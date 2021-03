Huiszoekingen rond financiële fraude in voedingssector

In een onderzoek van het federaal parket naar grootscheepse financiële fraude in de voedingssector hebben speurders dinsdag 19 huiszoekingen uitgevoerd en hebben ze vijf personen opgepakt, drie in België en twee in Frankrijk.

Het parket van Halle-Vilvoorde opende begin 2019 een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en btw-fraude bij een aantal bedrijven die actief zijn in de voedselhandel, zowel in de groot- en semigroothandel als in de detailhandel. Het ging voornamelijk om bedrijven uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Enkele maanden later nam het federaal parket het onderzoek over en is de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (CDGEFID) ingeschakeld. Die kon de hele criminele organisatie in kaart brengen, talrijke opgerichte, overgenomen of failliet verklaarde bedrijven identificeren, en een grootschalig fraudemechanisme aan het licht brengen.

Versnelling hoger

Dinsdag schakelde het gerecht een versnelling hoger, met meer dan 50 speurders die in totaal 19 huiszoekingen uitvoerden en vijf verdachten arresteerden. Ook werden vier luxewagens, drie bestelwagens en meerdere tonnen alcoholische en andere dranken in beslag genomen.