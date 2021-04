ING België rekent strafrente aan vanaf 250.000 euro

Andere grootbanken spreken zich nog niet uit of ze vermogende klanten zullen doen betalen om bij hen te sparen

ING België verlaagt drastisch het plafond voor de cash die klanten mogen aanhouden op een gereglementeerd spaarboekje. De bank voert een strafrente van 0,5 procent in op zichtrekeningen vanaf 250.000 euro.

De beslissing van ING België is opmerkelijk. Amper zeven maanden geleden besloot de groep als eerste Belgische grootbank particuliere klanten een negatieve rente aan te rekenen als ze te veel spaargeld op hun rekening hadden staan. Toen lag de drempel op 1 miljoen. Die wordt nu fors verlaagd.

Vanaf 1 juli kunnen klanten nog tot 250.000 euro op gereglementeerde spaarboekjes plaatsen. Dat zijn rekeningen die wettelijk verplicht zijn een minimumrente van 0,11 procent aan te bieden. Alles boven dat bedrag wordt naar een zichtrekening overgeheveld die geen rente biedt tot 250.000 euro. Zodra die drempel is overschreden, rekent ING België voortaan een strafrente van 0,5 procent aan.

Anders gezegd: klanten zullen ING dan moeten betalen als ze hun cash op een rekening van de bank willen parkeren. Wie zijn geld op een zichtrekening aanhoudt, betaalt de strafrente meteen als de grens van 250.000 euro overschreden is.

Volgens ING België voelt het leeuwendeel van de klanten de impact van de nieuwe maatregel niet. ‘Vandaag heeft minder dan 2,5 procent van de zakelijke klanten en minder dan 0,5 procent van de particuliere klanten een saldo van meer dan 250.000 euro per rekening’, zegt woordvoerster Joëlle Neeb. Bovendien geldt de nieuwe regeling per rekening. Wie zijn vermogen over meerdere rekeningen spreidt, kan de strafrente in principe omzeilen.

Verdienmodel onder druk

Waarom doet ING België dat? De bank verwijst zelf naar de oplopende kosten die gelinkt zijn aan de strengere regelgeving voor de sector en - vooral - de moeilijke marktomstandigheden.

ING is lang niet de enige bank die daarmee kampt. Zowat alle banken worstelen met de historisch lage rentestanden. Die zetten hun klassieke verdienmodel onder druk. Traditioneel verdienen banken geld door zo veel mogelijk spaargeld aan te trekken en aan hogere tarieven om te zetten in leningen. Maar in het huidige marktklimaat zijn de rentemarges fors geslonken.

Bovendien klagen de banken al jaren dat ook het goedkoopgeldbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) hen handenvol geld kost. Spaargeld dat niet kan worden omgezet in krediet moet aan een strafrente van 0,5 procent op een rekening in Frankfurt gezet worden.

ING zegt de strafrente in te voeren vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de oplopende kosten om de strengere regelgeving te volgen.

Al vergeten ze daar bij te vertellen dat diezelfde ECB hen op gezette tijden ook spotgoedkope leningen geeft. Via het zogenaamde TLTRO-programma kunnen banken die vorig jaar voldoende kredieten aan bedrijven en gezinnen gaven drie jaar aan -1 procent lenen bij de ECB. De Belgische banken konden vorig jaar 467 miljoen euro ophalen via die kredieten, leren cijfers van de Nationale Bank. Voor de overtollige cash op de rekening van de centrale bank betaalden ze 363 miljoen euro parkeergeld. Netto bracht hen dat dus zowat 100 miljoen euro winst op.

Toch rekenen zowat alle Belgische grootbanken de negatieve rente die hen wordt aangerekend al enige tijd door aan grote bedrijven en organisaties die te veel van dat ‘dure’ spaargeld op een rekening hebben geparkeerd. Vaak wordt over die tarieven met die klanten onderhandeld.

Vorig jaar hadden kleinere spelers zoals Puilaetco, ABN AMRO en Triodos al besloten vermogende particuliere klanten te laten betalen om bij hen te sparen. ING België was vorige herfst de eerste grootbank die dat voorbeeld volgde.

Nu de groep nog een versnelling hoger schakelt, is de vraag of ook de andere Belgische grootbanken overwegen om een strafrente in te voeren voor particulieren. KBC en BNP Paribas Fortis lieten dinsdag verstaan dat ze hun beleid momenteel niet bijsturen. Bij Belfius viel te horen dat de bank eerder al een strategie uitgestippeld had om te vermijden dat het ook particuliere klanten een negatieve rente hoefde aan te rekenen.

Opmerkelijk: ING België kondigde dinsdag ook belangrijke tariefwijzigingen voor zijn populairste rekeningformules aan. De miljoen klanten die over een gratis Lion Account beschikken, betalen daar vanaf juli 1,90 euro per maand voor. De rekening is alleen nog gratis voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. Ook voor een andere populaire formule, de groene rekening, wordt het maandtarief gevoelig verhoogd.