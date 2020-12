‘Ik begrijp dat mensen aarzelen om zich te laten vaccineren’...

Met het ontwikkelen van vaccins tegen het coronavirus zijn we vergevorderd. De volgende uitdaging is mensen te overtuigen zich ook te laten vaccineren. Een taak die is toevertrouwd aan arts en ex-ULB-rector Yvon Englert. ‘Als het lukt, vieren we volgend jaar weer samen Kerstmis.’

Niet het vaccin brengt de verlossing, wel de vaccinaties. Die ene zin vat dé uitdaging samen die onze overheid wacht in 2021. Nu we stilaan uitzicht hebben op goedgekeurde vaccins, wordt het ook zaak die breed verspreid en toegediend te krijgen.

Yvon Englert (64)

Professor doctor Yvon Englert is gynaecoloog-obstetricus van opleiding. Als academicus klom hij op in de rangen van de ULB, waar hij het tot rector schopte. Dat mandaat liep onlangs af, waardoor het pensioen wenkte - Englert wordt over twee dagen 65. Maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. Waals minister- president Elio Di Rupo (PS) vroeg Englert de Waalse coronacrisiscel voor te zitten. Hij schreef ook mee aan de vaccinstrategie en is nu verantwoordelijk voor de vaccincommunicatie.

Dat is deels een logistiek vraagstuk. Maar nog ingewikkelder wordt het om genoeg mensen te overtuigen zich daadwerkelijk te laten vaccineren. Experts schatten dat we 70 à 80 procent van de bevolking moeten inenten, willen we de groepsimmuniteit bereiken die ons weer een normaal leven kan bezorgen.

Die opdracht werd toevertrouwd aan professor Yvon Englert, gynaecoloog-obstetricus van opleiding en voormalig rector van de ULB. Englert is in Vlaanderen misschien geen bekende naam, in Wallonië liep hij de voorbije maanden voorop in de strijd tegen het coronavirus. Als hoofd van de coronacrisiscel van de Waalse regering boog hij zich onder andere over de Waalse teststrategie, de capaciteit van de ziekenhuizen en de mentale impact van de pandemie. Werk waar hij in Wallonië de bijnaam ‘Monsieur Covid’ mee verdiende.

De voorbije weken zat Englert ook mee aan tafel om de vaccinatiestrategie uit te denken voor ons land. En toen die er lag, kreeg hij meteen een nieuwe klus. Als voorzitter van de cel ‘maatschappelijk debat en communicatie’ moet hij mensen trachten te overtuigen van het nut van de corona- vaccins. ‘Een moeilijke, maar mooie opdracht’, zo omschrijft hij het zelf.

Hebben we zicht op hoeveel mensen twijfelen?

Yvon Englert: ‘Officiële cijfers hebben we niet, wel een reeks peilingen van diverse bronnen die allemaal een gelijkaardig beeld schetsen. Daaruit leren we dat de meerderheid van de mensen wel degelijk overtuigd is van het nut en de veiligheid van de coronavaccins. Daar tegenover staat een redelijk kleine groep - naar schatting 15 à 25 procent - die radicaal tegen is. Tussenin zweeft een substantiële groep - 25 à 35 procent - die met twijfels zit.’

Trump heeft ons geleerd dat het niet loont om te luisteren naar mensen die van alles roepen maar er geen feiten tegenover kunnen plaatsen.

Dat is veel, als je aan groepsimmuniteit wil geraken.

Englert: ‘Groepsimmuniteit is het einddoel, maar zeker in het begin moeten we ook kijken naar het individu. Wie gevaccineerd wordt, wordt dankzij de hoge verhoopte effectiviteit van de kandidaat-vaccins hoogstwaarschijnlijk niet ziek. Elke mens die we zo kunnen beschermen, is al belangrijk. Daarom beginnen we met de risicogroepen te vaccineren, zij hebben het meeste baat bij die individuele bescherming. Maar het einddoel is inderdaad een vaccinatiegraad te bereiken die het virus de kans ontzegt te circuleren. Welk percentage dat is, kunnen we nog niet exact weten.’

Wat het ook wordt, u hebt werk op de plank.

Englert: ‘Klopt. Mais je suis un travailleur. (lacht) Ik vind het ook niet lastig of zo, ik begrijp perfect dat mensen aarzelen. Een gezonde kritische houding is een goede basisinstelling.’

Waarover twijfelen de meeste mensen?

Englert: ‘Ik merk vooral veel argwaan over de snelheid van de ontwikkeling. Mensen die denken dat er bochten worden afgesneden. Dat is voor alle duidelijkheid niet het geval. Sceptici brengen te weinig in rekening hoeveel wetenschappelijke vooruitgang er in dit domein is geboekt de voorbije decennia. Dat we in een maand de genetische sequentie van dit virus kenden, dat is ronduit spectaculair. Dan kan je snel gaan, zeker bij een virussoort die we redelijk goed kennen.’

‘Een tweede punt is dat de autoriteiten zich creatief hebben opgesteld. Normaal doe je als farmabedrijf je huiswerk en leg je het hele einddossier op het einde voor aan de regulator. Door de urgentie zijn de regulatoren al tijdens het proces begonnen met hun audits. En we mogen de Europese Unie bedanken dat ze de productie van vaccins voor een stuk geprefinancierd heeft. Met dat geld konden ze al aan het produceren slaan, ook al was het niet zeker of hun vaccins het zouden halen. Daardoor kunnen we de dag na goedkeuring al aan de slag.’

‘Het is dus geen kwestie van stappen overslaan of de kantjes eraf lopen. We hebben onze procedures slim aangepast om op een veilige manier sneller te kunnen gaan, door de hoge urgentie.’

Ik ben in heel mijn carrière als medicus nog niets tegengekomen dat zo ingewikkeld was dat ik het niet uitgelegd kreeg.

Het verhaal dat u moet brengen is complex en genuanceerd. Hoe vertaal je dat naar de brede bevolking?

Englert: ‘Je krijgt het aan iedereen uitgelegd, daar maak ik me geen zorgen over. In heel mijn carrière als medicus ben ik nog niets tegengekomen dat niet uit te leggen viel aan iemand die het wilde begrijpen. Maar dat lukt niet in 30 seconden of in vijf minuten. We gaan er tijd en moeite in moeten steken.’

‘Tot nu toe was de communicatie redelijk simpel. De overheid besliste wat er moest gebeuren en vertelde ons wat we moesten doen: handen wassen, afstand houden, thuisblijven, mondmaskers dragen, noem maar op. Top-down, communicatie in één richting. Voor vaccins werkt het niet zo. Je laten vaccineren is niet verplicht, het is een vrijwillige handeling die je stelt voor jezelf en voor de gemeenschap. Iedereen moet voor zichzelf die knoop doorhakken. Het is aan ons om hen te informeren en de dialoog aan te gaan.’

Hoe gaat u dat concreet aanpakken?

Englert: ‘We zijn begonnen met het zorgpersoneel - artsen, verplegers, ziekenfondsen... - goed te informeren. Als zij over de juiste informatie beschikken, kom je al een heel eind. We hebben al een paar webinars georganiseerd, die heel goed verliepen. Daar gaan we nu mee versnellen.’

‘Daarnaast gaan we werken met focusgroepen, een techniek uit de communicatiewereld. Dat zijn groepjes van mensen met een bepaalde achtergrond - denk aan ouderen, studenten of mensen van een specifieke cultuur of religie. Door met hen het gesprek aan te gaan, hoop je beter te begrijpen met welke vragen ze zitten. Met wat je daaruit leert, kan je dan gericht communiceren naar doelgroepen.’

‘We gaan ook sociale media inzetten, plaatsen vrijdag een lijst frequently asked questions online met de juiste info, noem maar op. We gaan op alle mogelijke manieren de dialoog aan. Zo hopen we dat de boodschap langzaam maar zeker de maatschappij insijpelt.’

Terwijl u informatie verspreidt, tiert ook desinformatie welig.

Englert: ‘Er circuleert inderdaad veel onzin, gericht op het afschrikken en ontmoedigen van mensen. Maar ik heb vertrouwen in de mensheid. Als we transparant zijn, de moeite doen om te luisteren en de tijd nemen om alles goed uit te leggen, dan denk ik dat we genoeg mensen kunnen overtuigen.’

‘Weet u, ik hoop dat de Amerikaanse president Donald Trump op dat vlak misschien voor één keer nuttig kan blijken. We hebben de voorbije vier jaar gemerkt wat het gevolg is van te luisteren naar mensen die zaken beweren zonder dat daar feiten tegenover staan. We weten nu wat voor schade dat kan aanrichten. Misschien blijft daar wel iets van hangen.’

Wanneer krijgen we weer een normaal leven?

Englert: ‘Mijn inschatting is dat we, als de vaccinatiestrategie vlot verloopt, volgend jaar Kerstmis weer met onze familie kunnen vieren. Daar hangen veel voorwaarden aan vast, niet het minst dat de vaccins die we hebben besteld ook worden goedgekeurd. Maar als het meezit, dan is een jaar een haalbare termijn. Dat is ambitieus, maar realistisch.’

Eind 2021 is nog lang. Wat doen we tot dan?