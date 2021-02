‘Ik ga geen mini-Bartje spelen'...

De N-VA moet niet naar links of naar rechts, maar moet vooral haar profiel weer aanscherpen, vindt de nieuwe ondervoorzitster Valerie Van Peel. ‘Omdat de focus vooral op veiligheid en migratie lag, hebben we bij sommigen een hardvochtig imago gekregen.’

‘Ai, Theo, weer ne klop.’ Opgetogen was Valerie Van Peel naar eigen zeggen allerminst toen ze het vorig weekend al na één stemronde haalde als ondervoorzitster van de N-VA. Behalve voor haar koos de partijraad van de Vlaams-nationalisten voor Lorin Parys, maar niet voor boegbeeld Theo Francken. ‘Ik was er eerst even slecht van, want ik wist welke analyses over Theo zouden worden geschreven. We zijn misschien verschillende karakters, maar we zijn al twaalf jaar compagnon de route. Maar intussen denk ik vooral: we gaan dit gewoon doen.’

Van de 41-jarige Van Peel, die we treffen in het rode pluche van het plechtstatige salon van de Senaat, wordt al jaren geschreven dat ze een van de grootste aanstormende talenten van de N-VA is. Door de gele weelde in de provincie Antwerpen - Bart De Wever, Jan Jambon en Liesbeth Homans, om de belangrijksten te noemen - had ze moeite om definitief door te breken. Bij het grote publiek verwierf ze afgelopen zomer enige bekendheid met haar verzet tegen wat ze de ondoordachte versoepeling van de abortuswet noemde.

Van Peel staat te boek als een flapuit. Maar over de koers die de partij moet inslaan, communiceert ze behoedzaam. Al laat ze wel blijken dat ze het niet eens is met de analyse die haast overal over de N-VA werd gemaakt: dat door voor gematigde figuren te kiezen en niet voor de migratiehardliner Francken de partij een centrumkoers kiest. ‘Ik zou oppassen om daar de grote neergang van Theo van te maken. Dat is het niet. Ik zou het voor de partij trouwens heel erg vinden als het dat wel was.’

Bent u de antithese van Francken, zoals het hier en daar klonk?

Valerie Van Peel: ‘Dat is bij de haren getrokken. Ik ben zelf journalist geweest, ik weet hoe het werkt. Maar bij mijn overstap naar de politiek, intussen al meer dan tien jaar geleden, was ik verbaasd over hoe de analyses van buitenaf vooral zijn wat ze zijn: analyses van buitenaf. Als parlementslid ben ik me met de thema’s gaan bezighouden die me het nauwst aan het hard liggen, zoals kinderverwaarlozing. Dan krijg je al snel het etiket opgeplakt dat je een softie bent. Of links! Ik denk niet dat iemand mij in de partij ooit zo heeft gezien. Intern spreek ik even goed mee over de sociaal-economische thema’s, identiteit of migratie. En dan wordt heel duidelijk dat er geen verschillende stromingen zijn in de partij. Er is geen these of antithese.’

Bent u als ondervoorzitter naar voren geschoven om de partij naar het centrum te doen opschuiven?

Van Peel: ‘Niemand heeft me ooit ergens gezet. Nooit. Ik was nu voor de tweede keer kandidaat voor een functie die ik graag wil doen. Voorzitter Bart De Wever heeft me niet gekozen, de partijraad heeft dat gedaan. Omdat die gelooft dat ik de juiste persoon ben. Er zit geen strategie achter.’

Hoe moet de partij zich positioneren? Bart De Wever…

Van Peel: (onderbreekt) ‘…Bart doet op een heel strategische manier aan politiek. Dat is zijn kracht. Ik kan hier de debatfiches aframmelen, maar dat ga ik niet doen. Hij is de strateeg, ik ga geen mini-Bartje spelen. Ik vind dat we ons verhaal moeten vertellen en ik denk dat we daarmee heel veel mensen kunnen bereiken. Ik vertel het wat minder strategisch, maar zo kom ik tot dezelfde conclusie als Bart. Gelukkig, dat maakt het wat gemakkelijker om ondervoorzitter te zijn.’ (lacht)

Welke conclusie is dat?

Van Peel: ‘Door als journalist in de Kamer rond te lopen ben ik echt overtuigd geraakt van de nood aan een confederale omslag. De taalgrens loopt bijna door elke discussie. Zoals de structuren nu in elkaar zijn gestoken, houden ze in eender welk dossier grote stappen vooruit tegen. In die zin is het Vlaams-nationalisme voor mij vooral iets pragmatisch.’

‘Daarnaast vind ik het belangrijker dat de N-VA tegen het politiek correcte denken durft in te gaan. We zijn groot geworden door uit te leggen hoe we de sociale zekerheid betaalbaar willen houden in plaats van ze snel leeg te zuigen in de hoop populair te worden. We boden oplossingen voor de problemen rond migratie en identiteit. Dat verhaal moeten we blijven vertellen. Daarvoor hoeven we niet naar links of naar rechts op te schuiven. Maar we moeten, na jaren van mee besturen, ons verhaal wel weer aanscherpen.’

Wat bedoelt u met aanscherpen?

Van Peel: ‘Door te besturen is er wat ruis op onze boodschap gekomen. In een regering moet je altijd compromissen sluiten. Met Jan Jambon op Binnenlandse Zaken en Theo op Asiel en Migratie hebben we in de regering-Michel twee crisissen goed beheerd. Als partij zijn we heel sterk gaan focussen op thema’s als veiligheid en migratie. Dat was logisch, maar daardoor bleef weinig ruimte over voor de andere thema’s. Ik zeg niet: minder veiligheid, minder migratie, want op die thema’s zitten we goed. Maar omdat de focus alleen daar lag, hebben we bij sommigen een hardvochtig imago gekregen. We moeten opnieuw breder gaan, zodat alles weer in balans komt.’

Is de N-VA een te hardvochtige partij geworden?

Van Peel: ‘Ons migratiebeleid is niet hardvochtig. Als je van migratie op de lange termijn een succes wilt maken en als je een draagvlak bij de bevolking wilt behouden, moet je af en toe wat harder durven te zijn. Als je onder het mom van solidariteit iedereen binnenlaat en het verder laat mislopen, waardoor iedereen elkaar nog meer gaat haten, ben je misschien sociaal geweest in de slogans. Maar dan loopt het maatschappelijk compleet mis.’

Het Vlaams Belang stelt zich op sociaaleconomisch vlak bewust linkser op. Vindt u, net als sommige anderen in uw partij, dat de N-VA ook die richting moet uitgaan?

Van Peel: ‘Het Vlaams Belang roept: iedereen buiten en alle problemen zijn opgelost. Dat is behalve totaal irrealistisch ook totaal onwenselijk. En dan zeggen ze: als dat is gebeurd, hebben we geld genoeg om iedereen keiveel pensioen te geven. Dat is een succesmodel, maar alleen zolang je het niet in de praktijk moet omzetten. Als je hun beleid voert, stort heel dat verhaal als een kaartenhuisje in elkaar. Als we alleen maar bezig waren met het verleiden van de kiezer, zouden we misschien ook zulke standpunten innemen. Maar ik ga geen ander verhaal vertellen om te scoren bij de kiezer. Of je daar nu door groeit of niet, dat kan me niet schelen. Ik geloof in een visie en ik probeer daar zo veel mogelijk mensen van te overtuigen.’

U blijft bijvoorbeeld een voorstander van de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar.

Van Peel: ‘Natuurlijk. Daar win je geen stem mee, maar het moet. We gaan nu niet tegen hervormingen stemmen waar we voor de verkiezingen voor zouden hebben gestemd. Op dat vlak is er niets veranderd. Maar we vragen ons wel af of we een breed genoeg verhaal vertellen. We zijn ook altijd een voorstander geweest van een verhoging van het minimumpensioen. Maar veel te weinig mensen hebben dat gehoord.’

Is de realiteit niet vooral dat de N-VA met de kracht van verandering de grote omslag heeft beloofd en dat het allemaal magertjes uitvalt?

Van Peel: ‘Die kritiek krijgt elke meerderheidspartij in dit rare land, want het is zo verschrikkelijk moeilijk heilige huisjes omver te werpen. Toch denk ik dat de Zweedse coalitie best grote stappen heeft gedaan, die spijtig genoeg deels worden teruggedraaid. Zat er meer in die regering? Absoluut. Er was een brede Vlaamse meerderheid, maar in plaats van dat momentum te gebruiken en werk te maken van de grote omwenteling, begonnen de andere Vlaamse partijen zich te profileren tegen elkaar. En dan vooral tegen ons, omdat wij de grootste zijn. Iedereen herinnert zich toch hoe het er met Kris Peeters (CD&V) aan toe ging?’

Maar het was wel de N-VA die wegens het migratiepact de stekker uit de regering trok. Voor de kiezer die om sociaaleconomische redenen voor de N-VA stemde, is het vertrouwen weg. Niet?

Van Peel: ‘Dat zijn analyses achteraf. Dat klinkt nu goed, maar je weet niet hoe het zou zijn uitgedraaid als we in die regering waren gebleven. Kijk, als beleidspartij moet je compromissen sluiten. Maar je kunt ook Open VLD worden: bereid zijn om over alles een akkoord te sluiten om er toch maar bij te zijn. Waar sta je dan nog voor? Ik ben lid geworden van de N-VA omdat ze een partij is die niet zomaar alles slikt. Het migratiepact is daar een voorbeeld van. Maar we hebben de andere partijen in de regering wel de kans geboden eruit te geraken. Maar ze wilden dat niet.’

Een sterkte van de N-VA was dat de partij kiezers aansprak die het hadden gehad met de politiek. Gelooft u dat ze ooit nog terugkeren naar de N-VA, die nu een establishmentpartij is geworden?

Van Peel: ‘Wij zijn een bestuurspartij, geen establishmentpartij. En we zijn ook geen zweeppartij, zoals het Vlaams Belang. Die denken hun hele leven lang groot gelijk te hebben, maar ze bereiken er niks mee. De grootste fout die kiezers kunnen maken, is denken dat het Vlaams Belang het voor hen gaat oplossen.’

‘Heel veel mensen stemmen voor het Belang omdat ze de politiek beu zijn. Ze hebben het gehad met de postenpakkers of met de politiek die alleen met zichzelf bezig is. Ik begrijp dat, want het politieke theater was de voorbije twee jaar niet om aan te zien. Als mensen die me niet kennen vragen wat ik doe, heb ik soms zin om ‘bakker’ te zeggen. Kwestie dat ik niet scheef bekeken zou worden. Als politici hebben we de collectieve verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen.’

Met de zaak-Kucam heeft de N-VA een eigen affaire. U doet ook vlotjes mee aan de politieke benoemingen. Hoe kunt u nog zeggen dat de N-VA een anti- establishmentpartij is?

Van Peel: ‘De zaak-Kucam is een slecht voorbeeld. Als Theo actief betrokken was en mee veroordeeld was geweest, had je dat mogen zeggen. Het is een voorbeeld van iemand die naïef is geweest en de dingen te weinig heeft gecheckt. Sorry, dat is iets anders dan degenen die bijvoorbeeld bij Open VLD zijn veroordeeld. Kijk naar Karel Pinxten.’ (De oud-auditeur van de Europese Rekenkamer wordt beschuldigd van financieel gesjoemel en belangenconflicten, red.)

‘En die politieke benoemingen? We kunnen de andere partijen de posten toch moeilijk laten invullen en braaf langs de kant blijven staan? Dan ben je dom bezig en verandert er zeker niets. Als je een bestuurspartij wilt zijn, moet je altijd wat meewerken met het systeem. Maar we zijn nog altijd een pak zuiverder dan onze concurrentie. Een benoeming is niet per definitie fout, zolang het over inhoud gaat.’

Dat zeggen de andere partijen ook.

Van Peel: ‘Op cruciale posten hebben we niet zozeer onze mannetjes gezet, maar mensen die het verdienen wegens hun expertise. Leg onze keuze om Danny Pieters naar het Grondwettelijk Hof te sturen naast het plan van Ecolo om Zakia Khattabi daar te zetten. Dan zie je het verschil.’

De N-VA dacht het land in een andere richting te kunnen duwen. Die kans werd tijdens de voorbije formatie verkeken. Werd een historisch momentum gemist?

Van Peel: ‘We geloofden echt dat het er was. Bart had het gevoel dat hij zijn afspraak met de geschiedenis had. Als het dan niet lukt, is dat een zware slag. Hij heeft tijd nodig gehad om dat te verwerken, wat ik normaal vind. Maar je hebt maar één optie: rechtkrabbelen en opnieuw proberen. Hoopgevend zijn de vele publieke uitspraken vanuit de PS en zelfs de MR - niet van de voorzitter - dat we onvermijdelijk moeten spreken over de organisatie van dit land. Blijkbaar beseffen ze ook aan de andere kant van de taalgrens dat we deze situatie niet te lang mogen laten aanslepen. We beginnen in 2024 een nieuw momentum te zien.’

Gelooft u dat echt? Of spreekt u zichzelf moed in?

Van Peel: ‘Als ik dit naïef zou vinden, kan ik er beter mee stoppen. Ik geloof niet dat Vivaldi het tij gaat keren. Ze kunnen zo hard proberen als ze willen, de systeemfout is er. Je kunt ze proberen te verdoezelen, maar de fout blijft er wel zitten.’

Welke rol wilt u de komende jaren spelen?

Van Peel: ‘In een week kan alles veranderen. Het domste wat je hier kunt doen, is je carrière plannen. Maar stel: alles is mogelijk, wat zou ik dan het allerliefste doen als het me wordt gevraagd? Minister van Welzijn worden. Als tenminste alle bevoegdheden eindelijk zijn overgeheveld, anders is het maar een half pakket. Ik zou heel dat verhaal willen omgooien.’