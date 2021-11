Impasse voor coronamaatregelen lijkt vermeden

Dat fiat zou deze week komen, maar de oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA vroegen maandagavond in de Commissie Binnenlandse Zaken plots een tweede lezing. Die demarche zette de vooropgestelde timing, en daarmee alle geldende coronamaatregelen, op de helling, want zo'n tweede lezing kan pas ten vroegste volgende week plaatsvinden.

Volgens de juridische dienst van de Kamer is er geen tweede lezing mogelijk omdat het Koninklijk Besluit in kwestie geen nieuwe rechtsregels vastlegt.

De meerderheid vroeg daarop een advies aan de juridische dienst van de Kamer. Die komt nu met een bevrijdend antwoord: in de commissie kan geen tweede lezing gevraagd worden over dit KB omdat het geen materiële wet is waar nieuwe rechtsregels mee worden vastgelegd. Bijgevolg is een tweede lezing, die dient om een wet te verbeteren, niet aan de orde, stelt de juridische dienst.