In Moeskroen, de meest getroffen coronaplek

In de hoek waar corona de felste klappen uitdeelde, ligt Moeskroen. Met een oversterfte van 28 procent en een op de vijf inwoners tijdelijk werkloos werd de stad zwaar getroffen. Dat Moeskroen ook letterlijk in een hoek ligt, speelt mee.

Interviews met een mondmasker wennen niet. Na drie kwartier praten, weten we nog niet hoe mevrouw Aubert eruitziet, maar ze excuseert zich: ‘Ik houd het liever aan.’ Zelfs als ze telefoneert, zien we. Een jaar geleden was het anders en Brigitte Aubert, CDH-burgemeester van Moeskroen, vergeet dat telefoontje van 8 maart 2020 nooit. ‘Het was zondagavond’, zegt ze. ‘Vanuit het ziekenhuis belden ze me dat er een eerste covidbesmetting was. Iemand die van wintersport in Italië was terug- gekeerd. Ik wist het meteen. ‘Ça y est.’

Iets verderop, op de Grande Place, maakte Nicolas Mullier zich die dagen klaar voor een feest. Zijn café Monkey’s zou op 18 april 2020 zijn eerste verjaardag vieren. Natuurlijk hoopte hij op mooi weer, dat zie je ook nu: aan plastic terrasstoeltjes en tafels geen gebrek. Maar ze liggen op- gestapeld. ‘Ook onze tweede verjaardag zullen we in lockdown moeten vieren. Het is niet te bevatten. Natuurlijk hoop ik op 1 mei. Maar ik ben kritisch. De overheid creëerde een tweespalt tussen de horeca- bedrijven. Niet iedereen kan zijn zaak zomaar herinrichten.’ Tegen de vitrine van Monkey’s hangen grote stickers en daarop: ‘Commerce à vendre à cause du covid par manque de mesures de soutien.’ Hetzelfde lezen we vier huizen verder bij loungebar Velvet. En later bij café Au Drapeau Français in de wijk Risquons-Tout.

Al die cafés staan niet te koop, vergis u niet, het is alleen de noodkreet van die horeca-uitbaters die op 24 februari tegen de lockdown protesteerden bij de Waalse regering in Namen. Maar in die ene alinea zit wel het drama van de zware cijfers van Moeskroen. In 2020 overleden er 807 mensen, tegenover een mediaan van 626 de afgelopen vijf jaar. Dat is een oversterfte van 28 procent. In januari 2021 kreeg de RVA 6.303 aangiften voor werklozen in Moeskroen. Minstens 10 procent van de actieve bevolking was tijdelijk werkloos. In april 2020 was dat zelfs 41 procent. ‘Die werkloosheid valt te verklaren omdat Moeskroen zo veel horecabedrijven heeft’, zegt Aubert. ‘Dit is sowieso al een stad met een werkloosheidsgraad van 12 à 13 procent. Toen alles dicht moest, kreeg je dit. Maar het hoge sterftecijfer kwam in de tweede golf.’

Achtergrond

Ook onze tweede verjaardag zullen we in lockdown moeten vieren. Het is niet te bevatten. Nicolas Mullier Uitbater café Monkey’s

Aubert, sinds 2017 burgemeester toen haar voorganger Alfred Gadenne aan het kerkhof van Luingne werd vermoord, was na dat telefoontje van 8 maart in gang geschoten. Misschien dat haar achtergrond als verpleegster en het feit dat haar man dokter is, dat voordeel had. Corona was niet meer iets van China of Italië. Ze kende iemand in een Zuid-Europees land via wie ze duizenden mondmaskers kon kopen. Bij de firma Vandeputte, zeep- en detergentmakers in Moeskroen, werd massaal handgel besteld en verdeeld waar nodig. Rusthuizen eerst. De schade leek mee te vallen. ‘Maar niet meer tijdens de tweede golf. In oktober hadden we 50 doden, in november 100. Plots zaten we met een incidentie van 3.500 op 100.000 inwoners. Het ziekenhuis raakte compleet overbelast. Het was catastrofaal. Vandaag zitten we gelukkig aan 250 besmettingen per 100.000 inwoners.’

Schermvullende weergave Brigitte Aubert, de burgemeester van Moeskroen. ©Brecht Van Maele

Slingerende grens

Wat is er gebeurd? We rijden naar Mont-à-Leux, een wijk wat verderop die naadloos overgaat in Wattrelos. Café de la Douane staat al in Frankrijk, Super Tabac en Baygi Tabac liggen nog in België. In de wijk die Petit-Courtrai heet en waar de smalle kasseistraatjes met werkmanhuisjes tweetalig Rue des Tailleurs/Kleermakersstraat en Rue des Cordonniers/Schoenmakersstraat heten. Daar zit volgens Aubert een verklaring. ‘Kijk op de kaart. Moeskroen ligt in een hoek. Kortrijk is 10 kilometer verder. Roubaix 8. We schieten prachtig op met onze buren. Met Vincent Van Quickenborne (Open VLD, nu Minister van Justitie, maar tot oktober burgemeester van Kortrijk, red.) had ik altijd nauw contact. En op 13 juli nodig ik de burgemeesters van de Franse buren uit voor een Quatorze Juillet-drink. Maar tijdens de pandemie was die ligging een zwakte. Omdat er veel grensarbeid is, veel contacten, en Moeskroen een kruispunt is. Het noorden van Frankrijk was plots een broeihaard en als het over gelijklopende maatregelen ging, was Europa plots verdwenen. Dát heeft veel ellende veroorzaakt.’

De grens slingert hier en weer wat verder, in de wijk Marlière, is de grens een straat. Aan de ene kant heet ze Rue de la Limite. Een betonnen verhoogje markeert de scheiding, de overburen wonen in de Franse Rue Gaston Lepers. ‘On s’entend bien’, zegt mevrouw Michèle, die hier geboren werd en volgens een buurvrouw niet wegwilde van de vlakbij gelegen Eglise Tuquet. ‘Maar het is raar. Door de avondklok moeten zij om 6 uur ‘s avonds binnen, terwijl wij tot middernacht buiten mogen.’

Hier wonen 59.000 mensen op een kleine ruimte, vaak in een moeilijke sociale situatie. Brigitte Aubert Burgemeester Moeskroen

Op de hoek ligt Friterie Meziane. Volgens die buurvrouw zie je de Fransen er net voor 6 uur nog vlug frieten inslaan. Maar Antonio (‘Schrijf maar Antonio, mijn echte naam moet niet in de krant’), van Portugese afkomst en aan de Franse kant geboren en gebleven, ontkent dat. Hij laat zijn hondje Selda even uit in België. ‘Kom vanavond maar eens kijken. Ze komen gemakkelijk tot half tien frieten halen. Hier is geen enkele controle.’ Zelf is hij een van die Fransen die voor het werk de grens over moeten. Hij werkt in Moeskroen. Zoals zijn vrouw. Hun drie kinderen zitten er op school. ‘Alleen toen in de eerste lockdown de grens was afgesloten, was het lastiger. Toen moest ik een omweg van een halfuur maken. Anders ben ik er in drie minuten.’

De vinger ligt op de coronawonde. Dat het virus geen grenzen kent, wist ook Aubert. Tijdens de tweede golf nam ze extra maatregelen. Een week voor de Allerheiligenvakantie riep ze, via videoconferentie, alle actoren samen. ‘Ik heb toen beslist om de scholen acht dagen voor de vakantie al te sluiten. Het ziekenhuis lag vol. Achteraf hebben dokters me geschreven: ‘U hebt veel levens gered.’ Onze ligging bij de grens is een belangrijke factor. Maar ook de enorme bevolkingsdichtheid. Hier wonen 59.000 mensen op een kleine ruimte. Wat erbij komt, is de vaak moeilijke sociale situatie. Grote familie wonen samen op kleine oppervlaktes.’

Nicolas Mullier, van de Monkey’s, zucht. De burgemeester vertelde net hoe ze soms hard moest ingrijpen. Een Airbnb-huis waar 15 mensen samen feestten, werd gesloten. Ze sloot cafés. Toen Famiflora, 25.000 vierkante meter tuincentrum, maar ook restaurant, bakker, beenhouwer en Leonidas in dezelfde tempel, overspoeld werd door duizenden bezoekers, moest ze ingrijpen. Maar de Monkey’s hield zich aan de regels. ‘Ik geniet van overbruggings- kredieten en we kregen 9.000 euro aan steun. Maar zelfs als we op 1 mei open mogen, vrees ik dit nog jaren uit te zweten.’

Vlaamse namen

Maandag opent het vaccinatiecentrum in Moeskroen. Aubert rekent erop dat ze, eenmaal op kruissnelheid, 720 mensen per dag kunnen vaccineren. Met zes dagen op zeven zijn dat er 4.320 in een week. ‘Laat ons hopen.’

We cirkelen nog een keer rond Moeskroen. In de Famiflora kopen op deze stormachtige donderdag aardig wat mensen lentebloemen voor thuis. Het grote restaurant is gesloten. Rondom valt op dat grote bedrijven zich hier nestelden. Cargill. Croky. Interieur Avenue Gaverzicht zelfs. Onder de vroegere burgemeester Jean-Pierre Detremmerie werd de stad een aantrekkingspool, zo vlak bij Kortrijk.