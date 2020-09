‘In het voorjaar sliep ik niet door paniek. Dat heb ik nu niet'...

De virus-modellen van de federale overheid voorspellen de komende weken een steile opgang van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. Is het maart all over again? 'In het voorjaar was ik zo in paniek dat ik niet meer sliep. Dat heb ik nu niet.'

De ziekenhuizen zetten zich schrap voor een nieuwe coronagolf. Afgelopen donderdag waren er 83 nieuwe opnames door Covid-19. Het is van midden mei geleden dat op één dag zoveel mensen in het ziekenhuis belandden.

De prognoses zijn niet te best. Het orgaan dat instaat voor de coronanoodplanning in de ziekenhuizen kreeg deze week modellen voorgelegd van de virusvoorspellers die de overheid bijstaan. Ze gaan ervan uit dat de opnames de komende weken steil omhooggaan. Ter herinnering: de reden dat het hele land in het voorjaar op slot moest, was omdat het coronavirus zoveel mensen ziek maakte dat zonder lockdown de hele gezondheidszorg dreigde te imploderen.

Wordt het zo ernstig als in maart? Niet noodzakelijk. De exponentiële curves - bij zo’n toename gaat de stijging niet in een constant tempo maar almaar sneller - zijn vlakker dan toen. In de open samenleving verdubbelde het virus op kruissnelheid om de twee à drie dagen. ‘Het aantal nieuwe besmettingen verdubbelt nu om de twaalf dagen. De verdubbelingstijd van opnames schommelde deze week rond tien dagen’, zegt viroloog Steven Van Gucht. Die tragere omloopsnelheid is een probleem, maar daardoor kopen we wel tijd. In het voorjaar zijn we door de snelle verspreiding in een mum van tijd overspoeld, met de lockdown tot gevolg.

Appels en peren

Waarom gaat het nu trager? Een blik op de cijfers verklaart een en ander. Het aantal dagelijkse bevestigde gevallen schommelt rond 2.000. Dat wil niet zeggen dat over een paar weken 6.000 covidpatiënten in het ziekenhuis liggen - van 650 op

18 maart ging het naar een piek van 5.759 op 6 april. Het verschil is dat het ondanks een vergelijkbaar aantal bevestigde positieve gevallen appels met peren vergelijken is (zie inzet).

Er wordt veel meer en anders getest. Dat verhoogt de virusdetectie. Van zowat 8.000 tests op de piek in het voorjaar ging het naar een recordaantal tests boven 45.000 vorige week. De bedoeling is in oktober naar 90.000 te gaan.

Naast het testen is er ook de bron- en contactopsporing. Het komt erop neer dat zieke mensen worden gecontacteerd om te zoeken waar ze besmet zijn geraakt en hun nauwe contacten op te sporen.

In Vlaanderen begint het testen en de contactopsporing na een stroef begin te draaien. Brussel lijkt er nog altijd mee te worstelen. In Vlaanderen kunnen de callcenters en controleurs op het terrein nog volgen, meldt het Agentschap Zorg en

Gezondheid. ‘Door het stijgende aantal opdrachten wordt de capaciteit verhoogd tot iets meer dan de helft van het maximum. En we kijken om bijkomende capaciteit te creëren in triagecentra (waar mensen zonder symptomen zich kunnen laten testen, red.).’

In het ziektebeeld zit geen verschil. Mensen zijn nog even zwaar ziek als in het voorjaar. Geert Meyfroidt, Intensivist UZ Leuven

Verlichting wordt ook beloofd voor de huisartsen die op hun tandvlees zitten. Premier Sophie Wilmès (MR) meldt de oprichting van een apart infocallcenter zodat artsen weer kunnen focussen op de strijd tegen het virus. Dat het tij snel kan keren, bewijst Nederland. Daar verspreidde het virus zich de jongste weken sneller dan in het snelst mogelijke scenario. Het risico is ook bij ons dat het virus opnieuw ‘ontsnapt’ en we weer blind gaan varen. Dat de druk toeneemt, bewijzen de oplopende wachttijden voor de testresultaten vanuit de labo’s.

Medisch hebben we de ‘overvaller’ van toen ook beter in kaart. ‘Er is bewijs in een studie dat corticosteroïden als ontstekingsremmer een verschil kunnen maken. Daarnaast zijn er aanwijzingen, maar geen bewijs, dat ook bloedverdunners helpen, net als minder agressief werken met beademing’, zegt Geert Meyfroidt, intensivist in het UZ Leuven. De hoop is meer mensen erdoor te halen die in het voorjaar nog gestorven zouden zijn en mensen sneller dan toen uit intensieve zorg te krijgen. ‘Het moet nog blijken of dat ook zo zal zijn. In het ziektebeeld zit geen verschil. Mensen zijn nog even zwaar ziek als in het voorjaar.’

Beter voorbereid

Het probleem is dat mensen zo lang in het ziekenhuis liggen dat de covidbedden zich opstapelen door de combinatie met de nieuwe instroom. In het voorjaar was er een totale capaciteit van 8.000 covidziekenhuisbedden en dik 2.000 bedden op intensieve zorg. ‘Een verschil is dat onze ambitie groter is dan in het voorjaar’, zegt Meyfroidt. ‘Het is niet de bedoeling, tenzij het virus er anders over beslist, om zoals in het voorjaar een deel van de ziekenhuizen plat te leggen. Nu willen we op volle capaciteit blijven draaien, en de nieuwe coronagolf er bijpakken.’ Er is volgens Meyfroidt nu ook een plan waarmee ziekenhuizen de covidpatiënten sneller en meer onder elkaar spreiden. ‘We zijn beter voorbereid. In het voorjaar was ik zo in paniek dat ik niet meer sliep. Dat heb ik nu niet.’

Maar wat als? Wat als de curves toch weer door het dak schieten? Komt er dan opnieuw een nationale lockdown? ‘Dat is echt het worstcasescenario’, zegt Van Gucht. ‘Het is wel degelijk mogelijk brandhaarden weer te blussen. Dat bewees Antwerpen afgelopen zomer.’

Strenger optreden in bepaalde regio’s heeft zeker nog zin. Maar er is geen tijd te verliezen. Steven Van Gucht Viroloog

Ook de beste leerling van de West-Europese klas toont dat aan. De Duitsers werken op een microniveau, door superlokaal te verstrengen zodra het aantal besmettingsgraad een bepaalde drempel overschrijdt. ‘Brussel, Antwerpen en ook Luik zouden op dit moment een dergelijke gerichte aanpak verdragen’, zegt Van Gucht. ‘Ook al zit het virus in het hele land, strenger optreden in bepaalde regio’s heeft zeker nog zin. Maar om het met een oude slogan te zeggen: no time to waste.’

Net daarom is er zo’n gejoel onder experts over het uitstel voor de ‘epidemiebarometer’. Dat is een systeem waarbij kleurcodes - afhankelijk van hoe erg het virus in een bepaald gebied woedt - gekoppeld worden aan een vaste set coronaregels. Overschrijden van een drempel zou leiden tot een andere kleur, waar verstrengingen bij horen zoals de inperking van sociale contacten of events.

Die barometer was uitgewerkt door het expertorgaan Celeval voor de Nationale Veiligheidsraad, het overleg tussen de federale topministers en de ministers-presidenten van de regio’s. Die vond het nog onvoldoende uitgewerkt en vroeg aanpassingen door Celeval. Kwatongen beweren dat er politieke druk was om nog even te wachten met de invoering. Brussel zou nu al in een verhoogde alarmfase belanden en dus per direct moeten verstrengen.

De epidemiebarometer staat nu aangekondigd voor oktober. Dat uitstel wordt als veel erger geduid dan de versoepelingen die er kwamen. ‘De mondkapjesplicht buiten was sowieso onzinnig, dus afschaffing was logisch. Maar de politiek heeft de perceptie van versoepelingen zelf gecreëerd door losse maatregelen aan te kondigen, zonder met het hele kompas - de barometer - te komen’, zegt een insider.

Piek in zicht?

‘Met 2.000 gevallen per dag kunnen we niet anders dan proberen gecontroleerd met het virus te leven - het circuleert zonder dat de ziekenhuizen overlopen worden’, zegt Steven Van Gucht. ‘De bottomline van de Nationale Veiligheidsraad is dat je de samenleving zo open mogelijk probeert te houden door een beroep te doen op burgerzin voor gedragsverandering’, zegt Van Gucht. ‘Daar valt iets voor te zeggen, al blijft het een groot experiment. Omdat we nog altijd verre van alles weten, blijft het risico bestaan dat het, ondanks alle branddeuren, weer tot een bosbrand komt en er een lockdown wordt ingevoerd.’

Toch zijn er voorzichtige signalen dat de dagelijkse groei in nieuwe bevestigde gevallen afzwakt. Het zou erop kunnen wijzen dat zich een nieuwe piek aftekent. En anders dan in het voorjaar doen de meeste nieuwe besmettingen zich nog altijd voor bij jongeren - de helft is jonger dan 33 - wat de lage druk op de ziekenhuizen van de voorbije maand verklaart. Zorgwekkend is wel dat het aantal besmettingen bij ouderen stijgt - een verdubbeling tot 300 gevallen per dag bij 70-plussers. De grootste troef blijft dat we het virus tot dusver uit de rusthuizen wisten te houden. Het wordt al eens vergeten, maar twee derde van de 10.000 coviddoden waren rusthuisbewoners.