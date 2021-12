‘In het ziekenhuis zorg je voor de mens, hier voor de maatschappij'

Niet toevallig begint vaccinatie met dezelfde letter als vrijwilliger. ‘Zonder hen was dit jaar nooit gelukt’, zegt Peter Holemans in het vaccinatiecentrum in Aarschot. Ook 2022 wordt ongetwijfeld weer het jaar van de vrijwilliger.

Dit stukje wordt geschreven met een licht pijnlijke stijfheid in de linker bovenarm. Dat komt door spuit 6.524 die Willy Claes (‘comme le ministre, ja’) woensdag om 16.42 uur zet. Het is 1/23ste van een flacon van het Moderna-vaccin, opgetrokken door Sofie, Marc, Maria of Martine. En alle details in de vorige zinnen kloppen, alleen dat cijfer niet. ‘Ik heb geen idee hoeveel spuiten ik al heb gezet’, zegt Willy. ‘Vele duizenden.’

Hij is 73 en sinds acht jaar gepensioneerd. Marc Celis is bijna 64. Hoe oud Sofie Decock (‘zoals Baantjer’), Martine Peeters en Maria Jennes zijn, vragen we niet. Maar Sofie heeft twee kleine kinderen en werkt voor het brood als verpleegkundige in Gasthuisberg. ‘Ik werk daar 65 procent op de afdeling respiratoire oncologie en revalidatie covid. Ik dacht: misschien kunnen ze mijn hulp wel gebruiken. Ik ging ervan uit dat het de zomer zou duren. Dan hoorde ik dat we tot september zouden bezig zijn. Nu hoor ik april noemen. Dan doen we dat, hè.’

Op hun laptop in een zijzaaltje (‘onze backoffice’) van de Stadsfeestzaal tokkelen Peter Holemans, operationeel manager in Aarschot, en Pascale Wienk, veiligheidsexperte bij 360 Solutions en ingeschakeld voor de coördinatie van de niet-medische medewerkers, wat cijfers bij elkaar. Ze komen uit bij ‘zo’n 1.040’ mensen. Hun vaste pool van mensen die ze sinds 19 februari inzetten in hun vaccinatiecentra, die een samenwerking zijn van Eerstelijnszorg en de participerende gemeenten.

Pascale was in de eerste periode in Diest actief als coördinator. Maar toen na de zomer zo goed als alle twee prikken gezet waren en Diest sloot, werd voor de boosterprik gekozen de krachten te bundelen. ‘Die 1.040 zijn niet allemaal vrijwilligers’, zegt Holemans. ‘Maar 77 procent van hen is dat wel. Mensen die we nodig hebben. Zonder hen was dit nooit gelukt. Met een vaccinatiegraad van 95 procent zitten we in onze regio heel hoog.’

Per 23 in een frigobox

Op 24 maart stond Marc Celis hier voor het eerst. Na een carrière van veertig jaar in UZ Leuven was hij op 17 juli 2020 met pensioen gegaan. Hij was hoofdverpleegkundige in Pellenberg. ‘Daar had ik de eerste coronagolf nog meegemaakt’, zegt hij. ‘Ik had er de eerste coronarevalidanten gezien die van intensieve kwamen. Dat was nieuw. Onze middelen waren beperkt, maar toch slaagden we erin corona zelf buiten onze dienst te houden.’

Marc omschrijft zichzelf als punctueel en zorgzaam. ‘Ik was 29 toen ik leidinggevende werd. En mijn leidinggevende had me dat meegegeven: ‘Je moet je mensen af en toe een compliment geven.’ Tegelijk zei ik aan mijn mensen: stel je altijd voor dat jij in dat bed ligt. Hoe zou jij willen dat voor jou wordt gezorgd? Wij zijn niet de slachtoffers. De slachtoffers liggen in bed.’

Met die ingesteldheid bood Marc zich als vrijwilliger aan. Misschien ook wel vanuit een eigen nood, al is het niet dat hij het werk zo miste. ‘Maar ik had me al afgevraagd wat ik na mijn pensioen zou doen. Theater, bijvoorbeeld. En zeker iets met mensen. Ik ga niet in mijn eentje in een berghut zitten. Alleen: door de lockdowns vielen alle activiteiten met mensen weg. Dit is een mooi alternatief en het geeft me voldoening. Van hobby’s weet je dat niet.’

Door de lockdown vielen alle activiteiten met mensen weg. Werken in het vaccinatiecentrum was een mooi alternatief. Marc Celis Vrijwilliger

Hij heeft de dagen niet geteld. De uren al zeker niet. Honderden. En hoeveel vaccins opgetrokken? ‘Geen flauw idee. Maar dat moeten er duizenden zijn. Nu, bij die boosterprik, halen we er 23 uit één flacon van Moderna. Dat kan je bijna niet tellen.’

Dat is Marcs job, al maanden: vaccins optrekken. Het is ook wat Sofie, Maria en Martine in de keuken van de Stadsfeestzaal in Aarschot doen. Apothekeres Hilde Slenders haalt, vandaag, de dozen met Moderna uit de koelkast en punctueel trekken de drie daaruit dus 23 spuiten op. Nadien kleven ze op elke spuit een label met barcode, in bakjes per 23 gaan ze in een frigobox. Iets later de zaal in. Dan de armen in.

Kerstmuziek en chocolade

De vrouwen delen met Marc en Willy hun achtergrond. Ook Maria (‘ik werkte in een rusthuis in Aarschot’) en Martine (‘ik gaf les’) zijn jong gepensioneerde verpleegkundigen. Bij Sofie mag dat ‘gepensioneerde’ weg: zij is een nog jonge moeder van twee kinderen, kreeg op 23 november zelf corona (‘via de kinderen’) nadat ze haar boosterprik al had gehad. ‘Ik was zes dagen ziek, maar kom...’ Nu is ze terug en alledrie hebben ze het over ‘hun steentje bijdragen’. ‘We zorgen graag. Het verschil met het ziekenhuis is dat je daar individueel voor mensen zorgt. Hier wordt dat een breder gevoel. Hier doe je iets voor de maatschappij.’

‘Not all heroes wear capes’, staat op een kaartje in deze keuken. Op de tafel bij Pascale en Peter lees je op een papier: ‘Kerstmuziek te vinden onder Kerstprik.’ Dat zal wel een Spotify-lijstje zijn. Midden in de ruimte staat een pallet vol chocolade. ‘Een nieuwjaarscadeau van de stad voor alle medewerkers’, zegt Holemans.

Kaartje, kerstmuziek, chocolade: het zijn details, bonusjes, hartjes onder de riemen van de vrijwilligers. Voor de vergoeding van 15 euro per dag komt hier geen mens. ‘Ik kwam al voor we die vergoeding kregen’, glimlacht Marc Celis. Wienk en Holemans knikken. ‘In de eerste periode vaccineerden we niet in de weekends. Nu deden we dat op tweede kerst wel, speciaal voor mensen uit het basisonderwijs en de kinderopvang. Het was geen enkel probleem om genoeg vrijwilligers te vinden. Ook op 3 januari staat alles volgepland. Nog altijd melden mensen zich spontaan aan. Uit alle sociale klassen: studenten, arbeiders, de bedrijfsleider van een marmerbedrijf uit Aarschot.’

Efficiënt en vriendelijk

Het is 16 uur en de overvloedig neerplenzende regen waardoor je vloekend de tocht van parking naar ingang hebt gemaakt, is snel vergeten. Niet zozeer door het kader. De inrichting van het vaccinatiecentrum in Aarschot oogt eenvoudiger dan pakweg dat in Gent of Leuven. Geen videoschermen, wel op A4 geprinte aanwijzingen. Maar aan efficiëntie en vriendelijkheid boeten ze niet in. Dat viel iedereen overal op: hoe iets dat nog nooit iemand moest organiseren zo vlot en menselijk lukte. Holemans knikt opnieuw. Maar hij zegt: ‘Kom, ik neem je mee naar Willy.’

Het verschil met het ziekenhuis is dat je daar individueel voor mensen zorgt. Hier wordt dat een breder gevoel. Hier doe je iets voor de maatschappij. Sofie Decock Vrijwilliger

‘Iedereen kende me als ‘de Willy van endoscopie’’, zegt Willy Claes. Met de vroegere NAVO-baas deelt hij alleen de naam. Op het witte schortje dat hij draagt, staat het logo van UZ Leuven. Willy werkte er 42 jaar, waarvan 33 op endoscopie. Op 1 maart 2013 ging hij met pensioen. Hij zal de man zijn die straks de booster in onze linker bovenarm zet. Maar nu vertelt Willy dat hij eind vorig jaar een mail stuurde naar Holemans, toen bekend werd dat er een vaccinatiecampagne aankwam. ‘Er was nog niet eens een oproep voor vrijwilligers. Ik ben snel begonnen, al in februari. Meestal twee tot drie dagen per week. Volgende week vijf.’

Karton in de mouw

Hij maakte van alles mee. Zoals 16-jarigen die door moeder waren meegesleept en heisa maakten. ‘Dat kwam bijna tot een gevecht, maar daar pas ik voor. Het leerde me dat mensen die niet overtuigd zijn, niet te overtuigen zijn.’ Willy kijkt daarom met schrik naar de vaccinatie van kleine kinderen. ‘Hoe gaan we dat doen? Ze een snoepje, een geschenkje of een diploma geven? Kinderen hebben schrik van een spuitje. Dat weet ik van al die jaren in het ziekenhuis. Soms kan een kwinkslag helpen, maar toch...’

Eén keer wist hij niet wat hij zag. ‘Een dame met een wollen trui wilde haar arm niet ontbloten. Ze wilde dat we het spuitje door haar trui zetten. Dat kon natuurlijk niet. Uiteindelijk bleek: onder haar mouw zat een stuk karton. Ze kwam puur voor de registratie en hoopte dat het vaccin in het karton zou blijven steken.’