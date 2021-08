'In januari hadden we niet met een vaccinatieplicht moeten afkomen'

Nu de regering de knoop heeft doorgehakt, wordt de komende weken werk gemaakt van de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. De sector reageert opgelucht. 'We zien het als onze plicht kwetsbare ouderen te beschermen.'

In het woon-zorgcentrum Hollebeek, in de schaduw van het Beerschotstadion op het Antwerpse Kiel, lijkt de coronapandemie stilaan vergeten. Op het prikbord in de centrale hal oogt de activiteitenlijst van deze week goedgevuld. 'Sjoelen, bingo, vogelpik, schoonheidssalon.' En veelbelovend: 'We nodigen u van harte uit op een fantastisch optreden van Gunther Neefs. Maandag om 14 uur in de tuin. Iedereen welkom!'

Aan de overkant, op de glazen deur van directeur Marijke De Wilde, prijkt nog een poster, met een overzicht van de gratis vaccinaties zonder afspraak in de buurt. Die gebeuren met het Johnson & Johnson-vaccin, zodat één prik volstaat. De vaccinatiemomenten in het Kiel zijn subtiel in fluo gezet.

Hollebeek is een van de elf woon-zorgcampussen van de Antwerpse woon-zorggroep GZA Zorg en Wonen waar de vaccinatie van het personeel minder vlot liep dan gehoopt. In maart, toen de vaccinatie van het zorgpersoneel grotendeels achter de rug was, was nog maar 63 procent van de 127 personeelsleden ingeënt. Intussen is dat opgelopen tot 79 procent. 'In het begin kon je sommigen echt niet overtuigen', zegt De Wilde, die in volle coronacrisis als directeur aan boord kwam. 'Een nee was een nee. Voor ons was dat moeilijk, want je mocht mensen wel informatie geven, maar geen druk uitoefenen, terwijl iedereen het gehad had met de coronapandemie.'

Verplichte vaccinatie

Ook elders verliep de vaccinatiecampagne niet altijd even vlot. Uit cijfers die het wetenschappelijke instituut Sciensano vorige week publiceerde, blijkt dat 87 procent van de zorgverleners in België volledig is ingeënt. Er zijn wel grote verschillen tussen de regio's. In Vlaanderen is 93 procent van het zorgpersoneel gevaccineerd, terwijl dat in Wallonië en Brussel respectievelijk 80 en 68 procent is.

Voor de regering waren de haperende vaccinatiecijfers een reden om na lang aarzelen toch voor een verplichte vaccinatie in de zorg te kiezen. Eind augustus hakte ze de knoop definitief door, in navolging van onder meer Frankrijk en Griekenland. De komende weken volgt overleg over de praktische uitwerking van zo'n verplichting, waarna die in wetgeving kan worden gegoten. De regering onderzoekt onder meer of de codex over het welzijn op het werk, die de wettelijke basis voor het verplichte hepatitis B-vaccin in de zorg vormt, of de gezondheidswet van 1945 aangepast kunnen worden.

Te snel

In Hollebeek, waar de 120 inwoners vorig jaar getroffen werden door 'een stevige coviduitbraak', juichen ze een verplichte vaccinatie toe. 'Voor ons zal het de zaken makkelijker maken', zegt Ida Verleyen, de directeur van GZA Zorg en Wonen. 'Als iedereen gevaccineerd is, weten we dat we ons niets kunnen verwijten. We zien het als onze plicht onze kwetsbare ouderen te beschermen.'

Volgens Verleyen zijn er meerdere redenen waarom haar personeel het vaccin schuwt. 'De vaccinatie is hier heel vroeg begonnen', zegt ze. 'Voor de kerstvakantie was nog niet duidelijk wanneer de eerste vaccins zouden toekomen en opeens kregen we begin januari het bericht dat we konden beginnen te vaccineren. Voor sommigen was dat te snel. Je mag niet vergeten dat er toen nog veel onduidelijkheid en onwetendheid was.'

Vooral de jonge vrouwen onder het personeel weigerden een prik door de geruchten dat je er onvruchtbaar van wordt. 'Daar speelt een culturele factor mee', zegt Verleyen. 'In sommige culturen wordt meer belang gehecht aan kinderen krijgen. Tegelijk hebben we ook medewerkers die onder een ander regime zijn grootgebracht en alles wantrouwen dat van de overheid komt.'

Bewoners straffen

Het verlangen naar zorgeloos reizen deed sommige medewerkers later overstag gaan. Ook de Vlaamse richtlijn dat alleen rusthuizen waar minstens 70 procent van het personeel ingeënt was volledig konden versoepelen, gaf een duwtje. 'Toen hebben een aantal mensen zich laten vaccineren. Je kan het niet maken dat je je bewoners straft omdat er bij het personeel te weinig vaccinaties zijn.'

Vandaag moet nog 21 procent van het personeel van het WZC Hollebeek overtuigd worden. Het sociaal overleg van de komende weken moet uitmaken wat er gebeurt met wie een vaccin blijft weigeren. Voor het vaccin tegen hepatitis B geldt dat je zonder niet in de zorg aan de slag kan, tenzij in een administratieve functie. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) denkt aan een soortgelijke aanpak voor het coronavaccin. 'Een plicht is een plicht. Je zal niet met zieke mensen kunnen omgaan of kwetsbare ouderen kunnen verzorgen als je niet tegen die verschrikkelijke ziekte bent ingeënt', zei hij.

Overgangsperiode

De klok tikt, want de verplichte vaccinatie zou vanaf januari een feit zijn. Margot Cloet, de topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro die ook bij het overleg aanschuift, pleit voor een overgangsperiode, zoals die er ook voor het hepatitis B-vaccin was. 'Die geldt dan niet voor nieuwe medewerkers, wel voor bestaande. Als ze over dit en een jaar niet gevaccineerd zijn, moeten we ze naar een andere job oriënteren', zegt ze.