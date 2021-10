Inflatie duwt loonkosten bedrijven met 6 miljard omhoog

De spectaculaire hausse van de energieprijzen doet de levensduurte in oktober met 4,16 procent stijgen. Voor de Belgische bedrijven resulteert dat in 6 miljard euro aan loonstijgingen, raamt Voka. Het is tien jaar geleden dat de indexering hoger lag.

In september stond het inflatiepeil nog op 2,86 procent en voor oktober ging het Planbureau eerst uit van 3,68 procent. Maar doordat energieproducten gemiddeld 31 procent duurder geworden zijn dan een jaar geleden, publiceert het Belgische statistiekbureau Statbel nu een inflatiecijfer van 4,16 procent voor oktober. Dat is het hoogste peil sinds oktober 2008.

De essentie De levensduurte is in oktober met 4,16 procent gestegen, het hoogste niveau sinds oktober 2008.

De forse versnelling is vooral het gevolg van de indrukwekkende klim van de energieprijzen.

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka vreest voor de competitiviteit van de bedrijven. KBC gaat ervan uit dat de situatie eind 2022 normaliseert.

‘De snelheid waarmee de cijfers oplopen, is fors. Maar dit is natuurlijk maar een maandcijfer’, zegt KBC-hoofdeconoom Johan Van Gompel. ‘Voor de geharmoniseerde consumptie-index gaan wij uit van een stijging met 2,4 procent over heel 2021, wat niet extreem is. Onze verwachting is dat de inflatie volgend jaar wat lager uitvalt, om vanaf het najaar van 2022 sterk te dalen. De evolutie van de energieprijzen is nog onvoorspelbaar, maar we zien al dat de hoge pieken eruit gaan.'

'Uiteraard heeft dat een impact op de groei van het vierde kwartaal: gezinnen met een laag inkomen worden in hun portemonnee getroffen en gaan misschien minder uitgeven. Maar het economisch herstel, dat volop aan de gang is, wordt niet aangetast. De arbeidsmarkt doet het nog altijd goed.’

De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka denkt dat het grootste leed nog niet geleden is. In een recente enquête geven bedrijven aan dat de verkoopprijzen van hun producten al gemiddeld 7 procent hoger liggen dan zes maanden geleden. Voor de komende zes maanden verwachten ze dat daar nog eens 7 procent bijkomt. ‘Onze ondernemingen hebben de coronacrisis verteerd en groeien weer. De gemiddelde omzet zit ruim boven het precoronaniveau. Maar de fors toegenomen inputkosten leiden tot hogere prijzen en druk op de winstmarges van de bedrijven’, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Indexering

De toenemende inflatie vertaalt zich via de indexering ook in sterkere loonstijgingen. Het sociaal secretariaat SD Worx gaat ervan uit dat de lonen van meer dan 400.000 bedienden uit het paritair comité 200 - de grootste groep bedienden in ons land - mogelijk met 3,18 procent omhooggaan in januari.

Ook de werknemers van andere sectoren zouden sneller dan eerder verwacht kunnen rekenen op een loonsverhoging. Volgens SD Worx is het van 2012 geleden dat er in januari een hogere loonsverhoging was.

Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest gaat op basis van de hogere inflatie uit van een verwachte loonindexering van 4 procent in 2021-2022, de periode van het huidige interprofessioneel akkoord. Dat is 1,2 procentpunten meer dan dit voorjaar verwacht werd, toen de marge voor hogere reële lonen op 0,4 procent werd afgeklopt. ‘Op een totale loonmassa van 150 miljard euro kost dat de private bedrijven 6 miljard aan extra lonen. Dat bedreigt de competitiviteit van onze bedrijven’, meent Voka.