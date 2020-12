Inflatie op laagste peil sinds 2015

Een wereldwijde slabakkende economie drukte de voorbije maanden de energieprijzen, waardoor het prijsniveau in België in 2020 met amper 0,74 procent steeg. Ondanks de lage inflatie stijgen de lonen volgend jaar voor 470.000 bedienden en worden tal van fiscale grensbedragen geïndexeerd.

In 2020 stegen de prijzen in ons land met amper 0,74 procent. Dat blijkt uit cijfers die de FOD Economie woensdag publiceerde. Het is de laagste prijsstijging op jaarbasis sinds 2015. Vorig jaar bedroeg de inflatie nog 1,44 procent.

De inflatie valt vooral door de gedaalde energieprijzen zo laag uit. Wereldwijd kwam de economie tot stilstand door corona - het IMF schat de krimp op -4,4 % - en zakte de vraag naar olie, gas en elektriciteit in elkaar. Dat duwde de internationale prijzen bergafwaarts. Het afgelopen jaar daalden daardoor ook de prijzen voor aardgas (-14,5%), huisbrandolie (-12,9%), diesel (-9,5%), benzine (-6,7%) en elektriciteit (-6,4%) in ons land. Daarnaast werden mobiele telefonie, televisies en smartphones een stuk goedkoper.

Moeten we ons zorgen maken over de lage inflatie? Inflatie wordt gezien als het smeermiddel van economie. Mensen worden aangezet om te consumeren als de inhoud van hun winkelkar volgende maand meer dreigt te kosten. Een constante inflatie zwengelt de consumptie aan en is dus goed voor de economie. Hoewel de prijzen in 2020 maar met 0,74 procent stegen, zijn er voorlopig nog geen redenen tot paniek. Het lage peil wordt vooral veroorzaakt door de volatiele energieprijzen. De kerninflatie, waar volatiele componenten als voedsel- en energieprijzen uitgezuiverd zijn, ligt in België nog altijd boven 1 procent. Bovendien schat het Planbureau de inflatie volgend jaar op 1,4 procent.

Dat wordt deels tenietgedaan door een stijging van de voedingsprijzen. De prijzen voor zeevruchten namen met ruim 20 procent toe. Dat is volgens een analyse van het statistiekbureau Statbel vooral toe te schrijven aan coronamaatregelen bij garnalenpellers in Marokko. Door mislukte oogsten in het buitenland stegen ook de fruitprijzen (+8,6 %). Ook kranten (+7,0 %) en postverzendingen (+13,8 %) gingen tegen een hogere prijs over de toonbank. Dat laatste is vooral te wijten aan de priorzegel, die met een derde duurder is geworden.

Lonen

Als het leven duurder wordt, stijgen de lonen mee dankzij de automatische indexering. Maar de volgende loonsverhoging voor ambtenarenlonen en uitkeringen laat door de lage inflatie nog even op zich wachten. Ze wordt pas doorgevoerd als de gezondheidsindex de drempel van de spilindex overschrijdt.

De gezondheidsindex wordt gevormd door de consumptie-index zonder producten als alcohol, tabak en brandstoffen. Die index zat de afgelopen maanden zelfs in dalende lijn, waardoor het Planbureau verwacht dat hij de spilindex pas in november 2021 opnieuw bereikt. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen pas in december 2021 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2022 met 2 procent stijgen.

Een grote groep bedienden kan volgende maand wel genieten van een extra loon. Het loon van de 470.000 bedienden die deel uitmaken van het paritair comité 200 wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Ze mogen rekenen op 0,95 procent meer op hun loonbriefje. Ook in andere sectoren worden de lonen geïndexeerd. Het tijdstip en de berekening van de indexering verschillen van sector tot sector.

Fiscale grensbedragen

Op basis van het gemiddelde indexcijfer voor 2020 kunnen ook de fiscale plafonds voor volgend jaar berekend worden. Die zijn van belang voor uw inkomsten en uitgaven in 2021, die u aangeeft in uw belastingaangifte van 2022. De belangrijkste gewijzigde bedragen vindt u in de tabel.

