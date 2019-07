Informateurs doen ultieme poging voor rondetafel zondag

Ondanks alle tegenslagen geven de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) niet op. Ze proberen zondag de partijvoorzitters alsnog bijeen te brengen voor een rondetafel. Maandag brengen ze verslag uit op het paleis.

Nadat een topontmoeting tussen N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn PS-tegenhanger Elio Di Rupo te elfder ure is afgeblazen, hebben de voorzitters van de partijen die een nieuwe regering op de been kunnen brengen een uitnodiging gekregen voor een rondetafel die zondagavond moet doorgaan. De informateurs zullen wel zien wie opdaagt, lijkt het. Zaterdagochtend heeft Lorin Parys, ondervoorzitter van N-VA, bevestigd dat er op zondag zo'n rondetafel komt.

Langs Vlaamse zijde lijkt er geen probleem te zijn. Zowel De Wever als zijn collega-partijvoorzitters Wouter Beke (CD&V), Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Meyrem Almaci (Groen) zullen op de afspraak zijn. Langs Franstalige zijde is het plaatje minder duidelijk. Het blijft voor de Franstalige partijen moeilijk om met de Vlaams-nationalisten aan tafel te gaan zitten. De N-VA is in de verkiezingscampagne aan Franstalige zijde weggezet als de grote vijand, waardoor het nog altijd moeilijk ligt ermee te praten.

Zowat iedereen in de Belgische politieke wereld is al langer vragende partij dat de N-VA en de PS aan tafel gaan zitten om samen een regering te vormen, omdat dat de enige elegante manier is om de uiteenlopende verkiezingsuitslagen in het noorden en het zuiden van het land met elkaar te verzoenen. Toch heeft dat gesprek tussen de Vlaams-nationalisten en de Franstalige socialisten twee maanden na de verkiezingen nog altijd niet plaatsgevonden.

In de PS is er een machtsstrijd bezig, waarbij Di Rupo en Paul Magnette elkaar lijken tegen te werken over de strategie voor de federale formatie. De PS vreest ook dat Ecolo uit de Waalse formatie stapt als er een gesprek met De Wever komt. Dat zou betekenen dat de PS in Wallonië alleen achterblijft met de MR. Meteen zou dat de droom van een paars-groene federale regering doorkruisen. Vandaar dat de PS haar staart donderdag introk.

De PS beseft wel dat ze het gesprek met de N-VA niet kan blijven afwijzen, al is het maar omdat de Franstalige socialisten het verwijt niet willen krijgen dat ze daardoor de N-VA in de kaart spelen en de weg vrijmaken voor de confederale logica van De Wever & co. Vandaar dat de informateurs een ultieme poging doen om de twee protagonisten zondagavond samen te brengen voor een gesprek over hun preformatienota.

Een gesprek onder vier ogen tussen De Wever en Di Rupo is misschien nog geen haalbare kaart. Een rondetafel met alle partijen moet het glijmiddel zijn, zodat de PS en de N-VA voor het eerst toch elkaar in de ogen kijken.