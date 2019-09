Informateurs spelen verlengingen, Groen valt af

Johan Vande Lanotte (sp.a) en Dider Reynders (MR) spelen een laatste keer verlengingen. Dat blijkt na een onderhoud met koning Filip. Groen wordt niet meer uitgenodigd.

De federale informateurs gingen vandaag langs voor een nieuw tussentijds verslag bij Koning Filip. Er werd in de Wetstraat een tijdlang uitgegaan van het scenario dat hun opdracht zou beëindigd worden, aangezien Reynders binnenkort Europees Commissaris wordt en zich nog moet voorbereiden op de hoorzitting in het Europees Parlement. De optie om bijvoorbeeld een N-VA'er en een PS'er het veld in te sturen, circuleerde, maar daarvoor is het volgens velen nog te vroeg.

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië liepen tot vandaag de regeringsgesprekken nog. In Wallonië, waar PS, Ecolo en MR samen praten, zijn de gesprekken maandag afgerond. In Vlaanderen wordt een landing ten vroegste rond de Septemberverklaring op 23 september verwacht. Zolang die regionale gesprekken niet zijn afgerond, is het moeilijk de federale onderhandelingen in een stroomversnelling te krijgen.

De Koning heeft vandaag dan ook de opdracht van Reynders en Vande Lanotte verlengd. Uiterlijk begin oktober verwacht het staatshoofd een eindverslag met een aantal punten van overeenstemming 'om op korte termijn de vorming van de federale regering aan te vatten', meldt het Paleis.

Volgens Reynders en Vande Lanotte is de tijd nog niet rijp voor een formatiefase zolang de regionale regeringen niet gevormd zijn. De informateurs zullen werken rond een aantal thema's zoals migratie, pensioenen, werk, gezondheidszorg, begroting en klimaat. Ze willen rond die thema's de gemeenschappelijke punten vinden om vervolgens op verder te werken tijdens de formatie. 'We gaan concrete voorstellen uitwerken voor die cruciale punten en die voorleggen aan de partijen', zei Vande Lanotte.

N-VA en PS

We hebben vastgesteld dat Groen niet wil meedoen zonder Ecolo. Didier Reynders Informateur

De federale formatie zal draaien rond de N-VA en de PS, de twee grootste partijen in beide landsdelen. Ecolo en cdH hebben zichzelf buitenspel gezet. Groen wordt niet meer uitgenodigd. 'We hebben vastgesteld dat zij niet willen meedoen zonder Ecolo', aldus Reynders. Er blijven dus nog zes partijen over.

De gesprekken zullen op verschillende manieren lopen: bilateraal, per taalgroep of per politieke familie.