Ingetogen plechtigheid voor slachtoffers 22 maart

Vervolgens namen het koningspaar en premier Alexander De Croo (Open VLD) uitgebreid de tijd om met slachtoffers en nabestaanden te praten. Een van hen is Philip Migom, die bij de eerste ontploffing op de luchthaven zijn 21-jarige zoon Bart verloor. 'Het is verschrikkelijk moeilijk om hier te zijn', zei hij. Voor zijn gezin is het ook vijf jaar later nog te zwaar om de plechtigheid bij te wonen. 'Maar het is heel belangrijk, want we mogen dit niet vergeten.'