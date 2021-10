Interactief | Waar vloeien uw belastingcenten naartoe?

In 2019 spendeerden de overheden van het land - van de federale regering tot de kleinste gemeente - in totaal zo’n 247 miljard euro. Verhoudingsgewijs is België het Europese land met de derde grootste overheidsuitgaven, na Frankrijk en Finland.

De coronacrisis kostte de overheid de voorbije twee jaar bijna 35 miljard euro, maar over 2020 en 2021 beschikt de Nationale Bank nog niet over detailcijfers. Dat maakt deze oefening niet minder relevant: de Belgische overheidsuitgaven zijn al jaren structureel hoog. Sinds 2001 stegen ze met een derde van 184,5 miljard tot 245 miljard. Daarmee is de kloof met de buurlanden meer dan verdubbeld, van gemiddeld 2,1 procentpunten van het bruto binnenlands product (bbp) in 2001 tot 4,5 procentpunten van het bbp in 2019.