'Internationale btw-fraudeurs mogen niet profiteren van coronacrisis'

De schade door btw-carrousels in België is gedaald van 1,1 miljard euro in 2001 naar amper 45 miljoen euro in 2018.

Maar bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) willen ze vooral verhinderen dat de internationale btw-fraudeurs plots vrij spel krijgen. Al in 2001 begon de BBI te bestuderen welke btw-carrousels fraudeurs opzetten en ontwikkelde de dienst een systeem om die zo snel mogelijke te detecteren en stop te zetten. Het leidde ertoe dat de schade door btw-carrousels in België is gedaald van 1,1 miljard euro in 2001 naar amper 45 miljoen euro in 2018. Maar die inspanning mag nu door de coronacrisis niet verloren gaan.