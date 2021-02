Is een pandemiewet nog nodig?...

Hebben we nog een pandemiewet nodig? De regering lijkt haar tijd te nemen. Professor grondwettelijk recht Stefan Sottiaux is ongeduldiger.

Krijgen we nog een pandemiewet die duidelijker maakt tot hoever de regering onze persoonlijke vrijheid mag insnoeren om het coronavirus te bestrijden? Premier Alexander De Croo (Open VLD) leek dit weekend niet gehaast. In 'De zevende dag' legde hij uit dat het coronabeleid dat de vrijheid inperkt al herhaaldelijk is aangevallen voor de Raad van State en - op één uitzondering over de erediensten na - overeind is gebleven. Bovendien creëert zo'n wet mogelijk meer onzekerheid dan ze wegneemt, oordeelde de premier, omdat het Grondwettelijk Hof de wet kan vernietigen.

Toch werkt de regering aan een pandemiewet. De eerste teksten zijn klaar, maar worden nog besproken door de meerderheidspartijen. Pas daarna kan de tekst naar het parlement, waarna nog een advies van de Raad van State nodig is. Tegen dan wenkt de zomer.

Dat maakt dat de overheid haar coronabeleid nog even zal voeren op basis van een wet van mei 2007 over de ‘civiele veiligheid’. Die laat toe dat de federale regering in noodsituaties de coördinatie van het crisisbeleid op zich neemt. Dat gebeurt bovendien vandaag met een grote democratische meerderheid, omdat de coronabeslissingen in het Overlegcomité worden genomen door alle regeringen van het land. De facto steunt het beleid daardoor op een coalitie die in het politieke spectrum begint bij Ecolo en de PS en eindigt bij de N-VA.

Hof van beroep

Is de pandemiewet dan nog nodig? Stefan Sottiaux, professor grondwettelijk recht aan de KU Leuven en een groot voorstander van de wet, vindt van wel. Hij is niet overtuigd door het Raad van State-argument. Hij merkt op dat het hof van beroep van Brussel in oktober besliste dat de regering de wet op de civiele veiligheid alleen kan inroepen bij een tijdelijke noodsituatie, zoals de eerste golf van het coronavirus. Intussen heeft de Belgische staat tijd gehad om een degelijke coronawet uit te werken, oordeelde het Brussels hof van beroep toen.

Het argument dat een coronawet tot onzekerheid kan leiden, vindt Sottiaux te gek voor woorden. ‘Wat zeg je dan? We hebben schrik van de instelling die is opgericht om ons te controleren, dus zetten we ze buiten spel? Bovendien kan iedere rechter in een coronazaak nu ook al een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof stellen.'

Welk verschil zou zo’n wet dan maken? Er zou om te beginnen een parlementair debat zijn over een tekst waar ook de topjuristen van de Raad van State advies hebben over uitgebracht, legt Sottiaux uit. Dat helpt om de democratische steun voor het beleid te vergroten.

Een pandemiewet heeft volgens de grondwetspecialist Stefan Sottiaux het voordeel dat ze het beleid tijdelijk maakt en duidelijker garanties biedt.

Inhoudelijk zouden twee dingen anders zijn. Het beleid zou vooreerst tijdelijk zijn. Een avondklok invoeren die vervolgens stilzwijgend blijft doorlopen, kan dan niet. En er zouden ook duidelijker garanties zijn. ‘Je kan in zo’n wet inschrijven dat beslissingen om inrichtingen te sluiten of reizen te verbieden altijd nuttig, pertinent, noodzakelijk en evenredig moeten zijn’, zegt hij. ‘Dat geeft aan de rechter houvast om te oordelen over mogelijke inbreuken op de wet. Je kan ook uitzonderingen inschrijven, zoals medisch noodzakelijke verplaatsingen of knuffelcontacten.'

Sottiaux vindt dat wordt getreuzeld met de wet, al heeft hij begrip voor één lastige vraag. Waar stopt het pandemiebeleid van de federale regering en begint dat van de deelstaten? Moeten zij dan gelijkaardige pandemiedecreten aannemen? Alleen vindt Sottiaux dat ook hier de makkelijkste weg die van een wetsvoorstel is. ‘Dien het in het parlement in en vraag een advies aan de Raad van State. Dan weet je wat kan.'