Jacques Rogge, voormalig topman van de Spelen, is overleden

Jacques Rogge, voormalig voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, is overleden.

Rogge, arts van opleiding, nam in de jaren zestig en zeventig zelf als zeiler deel aan drie edities van de Olympische Spelen. Hij was ook actief als rugbyspeler.

In 1991 werd hij voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), al snel gevolgd door lidmaatschap van het Internationaal Olympisch Comité, de organisator van de Olympische Spelen.

In 2001 volgde hij de Spanjaard Samaranch op als voorzitter van de organisatie achter de Spelen. Hij werd herverkozen in 2009 en bleef voorzitter tot 2013.

Onder zijn voorzitterschap werd de strijd tegen doping fors opgedreven. Hij hield er de bijnaam 'Mister Clean' aan over. Na zijn IOC-voorzitterschap werd hij bij de Verenigde Naties Speciale Gezant voor jonge vluchtelingen en sport.

Rogge was ook actief in het fonds InBev-Baillet Latour, aandeelhouder van bierbrouwerij ABInBev atief in culturele, medische en wetenschappelijke filantropie.