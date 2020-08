Jambon: 'Ik heb Slovaakse ambassadeur ontmoet'

Tijdens een persconferentie in Brasschaat, erkende minister-president Jan Jambon dat hij in maart 2018 de Slovaakse ambassadeur heeft ontmoet in de zaak Chovanec. 'De aanslagen in Luik kunnen verklaren waarom ik dat gesprek vergeten ben.'

Jambon startte de persconferentie met zijn diepste medeleven te betuigen aan de familie van Jozef Chovanec. Vervolgens had hij het over de camerabeelden. 'Die vreselijke camerabeelden kwamen pas in de zomer aan het licht. Wat op die beelden te zien is, tart elke verbeelding. En dat was totaal nieuw voor mij.'

Na het zien van de beelden heeft Jambon leden van zijn gewezen kabinet gebeld. 'Niemand legde de link de beelden en informatie uit februari 2018. '

Jambon heeft de voorbije dagen informatie opgevraagd. 'Op maandag 26 februari komt de vraag binnen van de Slovaakse ambassade voor een onderhoud over de feiten (zie zich afspeelden op 23 februari 2018, red.). We vragen het politieverslag op. En dat verslag doet op geen enkele manier denken aan flagrente fouten. Dat verslag doet totaal niet denken aan de camerabeelden.' Vervolgens loopt er een gerechtelijk onderzoek. 'Vanaf dan moest ik mij terughoudend opstellen', zegt Jambon.

'Op 2 maart 2018 werd de Slovaakse ambassadeur ontvangen door twee van mijn medewerkers, ik was toen in het buitenland. Op 30 maart 2018 heb ik de Slovaakse ambassadeur kort gesproken', zegt Jambon. 'Ik herinner mij die vergadering niet meer. Ik kon tijdens die ontmoeting geen bijkomende info geven en mocht ook niet. De zaak Chovanec was volledig in handen van het gerecht. Mijn aandacht ging toen naar een terroristische aanslag in Luik waar drie doden zijn gevallen. Dat kan verklaren waarom ik mij dat gesprek met de ambassadeur niet herinner.'

Jambon: 'Ik heb spijt dat ik dat gesprek vergeten ben. Ik wou echter de waarheid niet verdraaien. Ik heb daar geen enkel belang bij. Door overhaaste uitspraken te doen, heb ik mezelf in de nesten gewerkt. Het dossier is correct behandeld door mijn kabinet.'