Jambon bekogeld met tomaten bij uitreiking Ultimas

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) is uitgejouwd en met tomaten bekogeld op de uitreikingsshow van de Ultimas in het Concertgebouw in Brugge. Luc Tuymans stuurde zijn kat.

De Ultima’s zijn de cultuurprijzen die de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks uitdeelt aan een aantal kunstenaars en culturele organisaties die het afgelopen jaar opvielen.

Dit jaar werd met iets meer nervositeit dan anders uitgekeken naar de uitreiking in het Concertgebouw in Brugge. Vlaams cultuurminister Jan Jambon (N-VA) en de kunstwereld leven al maanden op gespannen voet over de cultuurbezuinigingen. Na het boegeroep twee weken geleden aan het adres van Jambon op de Mia’s was het de vraag of het publiek van de Ultima’s zich gemanierder zou opstellen.

Dat was niet het geval. Toen Jambon op het einde op het podium werd geroepen, gebeurde dat onder luid boegeroep. Hij werd bekogeld met tomaten, iemand riep ‘fascist’ vanuit de zaal.

Protest

Even daarvoor hadden twee meisjes van Let’s Go Urban de prijs voor de afwezige Luc Tuymans opgehaald. De schilder schenkt het prijzengeld voor zijn Ultima voor Algemene Culturele Verdienste aan het Antwerps jongerenproject van Sihame El Kaouakibi, die voor Open VLD in het Vlaams Parlement zit.

Schilder Walter Swennen, die ziek was, liet weten dat hij het prijzengeld van 10.000 euro over zou maken aan de PVDA/PTB, ‘een partij die ijvert voor het welzijn van ons allemaal, en niet meedoet aan het opdelen van de gemeenschappen.’ Een groot applaus brak uit in de zaal.