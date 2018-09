Jambon haalt uit naar Jabbeekse burgemeester

Dat Daniel Vanhessche, CD&V-burgemeester in Jabbeke, de snelwegparking op zijn grondgebied heeft gesloten uit angst voor transmigranten kan er bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon niet in.

Vanassche besliste vorige week om de snelwegparking in Jabbeke 's nachts voor drie maanden te sluiten. Hij nam dat initiatief na een schietpartij tussen twee clans transmigranten in Jabbeke. Veel transmigranten verblijven in Jabbeke omdat ze hopen in een vrachtwagen te kunnen kruipen op de parking in Jabbeke en zo in het Verenigd Koninkrijk te geraken.