'Je bestelt sneller 1 gram coke dan een pizza'...

'Vandaag kan je dag en nacht coke per koerier bestellen. Er is sprake van een echte Deliveroo-economie.'

Er is een manifest gebrek aan onderzoekscapaciteit in de strijd tegen drugs, bleek deze week uit een evaluatierapport. Vooral cocaïne lijkt daarvan te profiteren. Dankzij slimme online marketing is het witte poeder aan een steile opgang bezig.

'Kijk, daar zijn ze.’ Als Kristof zijn gsm aanzet, stromen de berichtjes van de cokedealers binnen. Ze beloven het beste spul, een snelle bezorging en interessante promo’s. ‘Hey goeiemiddag, ik ben weer actief voor topkwaliteit. Binnen de 25min discreet geleverd aan huis. De promo is 4+1 gratis. Mag getest worden bij aankoop. Mvg’

Cocaïne bestel je in Antwerpen gewoon per sms of WhatsApp. ‘Ik heb ooit 5 gram besteld, en nog voor ik terug was van de bankautomaat, stond de dealer al voor de deur. Ik woon op 200 meter van een bankkantoor. Je geraakt sneller aan coke dan aan een pizza.’ De betaling gebeurt contant, in een minuut is de transactie voorbij. ‘Ik heb in de zomer ook al vanop een terras besteld. Dan komen ze het gewoon daar in de buurt brengen.’

Ik heb in de zomer ook al vanop een terras besteld. Dan komen ze het gewoon daar in de buurt brengen. Kristof Gebruiker

Kristof, een dertiger met een mooie job bij een grote verzekeraar, heeft een aparte gsm, die hij alleen gebruikt om het witte poeder te bestellen. ‘Ik ben nu een minder regelmatige klant. Maar in de periode dat ik vaker kocht, kreeg ik tientallen berichten per week. Dat wil ik niet op een smartphone die ik ook voor het werk gebruik.’ Hij scrolt door zijn berichten. Het zijn er wel honderd. ‘Allemaal drugsnummers.’ De nummers van de dealers wisselen constant, het zijn zij die de klanten benaderen. ‘Ik hoorde van iemand in het milieu dat ze zelfs onderling lijsten met klantennummers verkopen voor zo’n 1.500 euro.’

WhatsApp

De communicatie begint bijna altijd eerst via sms. ‘Ze doen niet eens de moeite zich te verstoppen achter versleutelde systemen zoals WhatsApp of Telegram.’ Precies omdat de nummers vliegensvlug wisselen. Maar op vraag van de klant schakelen ze ook vlot over op sociale media. ‘Ben je tevreden over de kwaliteit, de service en het contact, dan koop je opnieuw bij dezelfde. Was het niet goed, dan laat ik het ook weten. Of je pakt iemand anders.’

Regelmatig krijg je 3 + 1, heel soms 2 +1.

Dealer en runner zijn niet dezelfde persoon. Vaak krijg je dezelfde runner ook niet opnieuw te zien. ‘Ze komen van overal: Borgerhout, maar ook Wilrijk en Kapellen. Soms zijn het Marokkaanse jongens van 18, soms wat oudere blanke mannen. ’Haast elk bericht gaat gepaard met een promo. 1 gram gratis bij de aankoop van 4 gram noemt hij ‘standaard’. ‘Regelmatig krijg je 3 + 1, heel soms 2 +1.’ 1 gram is 50 euro, dus dat betekent dat je in de praktijk 40 euro per gram betaalt, of minder.

Schrik om bestraft te worden, heeft Kristof niet. ‘Je denkt toch niet dat een flik voor een paar gram achter een runnerke aan gaat? Ik ben ooit door de politie uitgenodigd om een verklaring af te leggen. Ze hadden een dealer gepakt en mijn naam stond in zijn gsm. Ik heb daar gewoon mijn verhaal verteld. That’s it.’ Hij woont in het noorden van Antwerpen, in een buurt die tot enkele jaren geleden geplaagd werd door drugsoverlast: hallucinerende junks op straat, openlijke wietdeals. Op een bepaald moment gingen moegetergde handelaars de drugsrunners zelfs hardhandig te lijf. Dat gebeurt niet meer. Maar met de ‘war on drugs’ van burgemeester Bart De Wever (N-VA) moet Kristof vooral lachen. ‘Ze hebben vorig jaar 61 ton in de haven onderschept en dat heeft nul impact. De war on drugs is een verloren strijd.’

Op de werkvloer

David Ketteridge, 42 jaar, stopte 13 jaar geleden met cocaïne. Vorig jaar richtte hij in Deurne Reset op, een privaat herstelcentrum voor drugsverslaafden. Omdat de overlast op straat wordt aangepakt, bezit zwaarder wordt beboet en straatdealers worden geviseerd, is de cokehandel versneld virtueel gegaan, weet hij. 'Toen ik in 2006 in herstel ging, moest ik bellen, rondrijden of een café bezoeken om drugs te vinden. Vandaag kan je dag en nacht coke per koerier bestellen. Er is sprake van een echte Deliveroo-economie.'

'Coke is maatschappelijk ook meer aanvaard. Destijds verstopte ik me op de wc om een lijn te snuiven. Tegenwoordig hoor ik van feestjes met cocaïne als nagerecht, geserveerd op een marmeren plaat. Coke is al langer bekend als een partydrug voor jongeren. Maar voor de iets oudere generatie - tussen dertig en vijftig jaar, zeg maar - is het vandaag een manier om gewoon te genieten van een avond met vrienden. Je drinkt enkele biertjes en ontkurkt wat wijn, thuis of in een private setting, en daarna komt de coke in beeld.’

Destijds verstopte ik me op de wc om een lijn te snuiven. Tegenwoordig hoor ik van feestjes met cocaïne als nagerecht, geserveerd op een marmeren plaat. David Oprichter Deurne Reset

‘Er zijn ook steeds meer mensen die cocaïne gebruiken om langer te kunnen doorgaan op het werk of beter af te kicken van de stress’, zegt Ketteridge. Bij Reset ziet hij ook kaderleden, vrijeberoepers en zelfstandigen passeren. Tom Decorte, criminoloog aan de Universiteit Gent, bevestigt dat de populariteit van coke op de werkvloer toeneemt. ‘Dat was ook al zo toen ik in de jaren negentig onderzoek deed. Maar de schroom om coke te gebruiken is vandaag kleiner. Het is ook gemakkelijker te verkrijgen. In de ratrace waarin mensen steeds meer moeten presteren en jobs combineren, is zo’n opwekkend middel heel productief. Bovendien is coke relatief goedkoop geworden. Het is geen elitair product voor jetsetters en rocksterren meer.’

Dat coke doordringt op de werkvloer, bevestigt ook onderzoek van het Bonger Instituut voor Criminologie, dat al enkele jaren jongeren en jongvolwassenen uit Amsterdam ondervraagt over hun drugsgebruik. ‘Oudere twintigers en dertigers feesten iets meer met de rem op, want een dipdag na ecstasy komt steeds meer ongelegen. Cocaïne biedt uitkomst. Een snuif op gezette tijden past beter in de agenda van de werkende mens’, zeggen de onderzoekers. Een van de ondervraagde jongvolwassenen vertelt over ‘lijntjes die tijdens een afscheidsborrel van een collega steeds openlijker op tafel werden gelegd’.

Verjaardagsdrink

Een ander beschrijft kleurrijk de verjaardagsdrink van enkele succesvolle dertigers: ‘De een is directeur van een start-up, de ander advocaat of salesmanager. Allemaal met jonge gezinnen en weinig tijd om te ontspannen. De alcohol vloeit rijkelijk en de pakjes cocaïne gaan rond middernacht van hand tot hand.’ De onderzoekers zien een opmerkelijke gelijkenis met de periode vlak voor de internetbubbel van 2000. ‘De trendsetters van toen stapten over op cocaïne en kleinere feestjes. Zij ontdekten dat de combinatie van hard werken en cocaïne in het weekend minder slopend was dan ecstasy.’

Maar er is een keerzijde aan het opwekkende effect van cocaïne, zegt het Bonger Instituut in zijn rapport. ‘De scheidingslijn tussen recreatief en problematisch gebruik is dun. Sommige gebruikers krijgen een ‘snuiffixatie’, veranderen van karakter of reageren arrogant en snibbig. Ze krijgen een korter lontje, worden laconiek en tonen minder empathie.’

De scheidingslijn tussen recreatief en problematisch gebruik is dun. Sommige gebruikers krijgen een ‘snuiffixatie’, veranderen van karakter of reageren arrogant en snibbig. Rapport Bonger Instituut

Vincent, die sinds een maand bij Reset in behandeling is, kan erover meespreken. ‘Ik werkte in een groothandel voor de horeca. We verwerkten er diepvriesproducten, die in- of uitgepakt moesten worden. Om 6 uur ’s ochtends was ik al aan de slag. Het betaalde goed, maar het waren lange dagen. Coke hielp me de uren te overleven. Eerst begon ik met kleine bestellingen van 1 gram, maar op het laatst snoof ik 5 gram per dag. Ik moest die rush hebben. Dat weldadige gevoel, daar leefde ik voor.’ Zijn familie, zelfs zijn eigen vriendin, merkte er niets van. ‘Ik kon nog altijd een normaal gesprek voeren. Ik had wel een snellere hartslag en moeite om stil te zitten. Maar op den duur word je een meester in het verbergen van die symptomen.’

De promoacties voor coke bleven zijn gsm teisteren. Hij werd er bijna paranoïde van. ‘De laatste maanden gaf ik 1.200 à 1.500 euro uit aan mijn verslaving. Je moet dat kunnen bekostigen. Ik vertikte het zelfs nog om maandelijks de 700 euro voor de lening van mijn huis te betalen. Dan kwam er loonbeslag. Ik had niets meer. De financiële bodem was bereikt. Daarom ben ik ook gestopt.’

Menukaarten

Terwijl vroeger vooral mensen met financiële slagkracht coke gebruikten, komen nu gebruikers uit alle lagen van de maatschappij in beeld. Alleen al in Vlaanderen is het gebruik de jongste tien jaar meer dan verdubbeld, leren cijfers van Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. ‘Het percentage van Vlamingen in de leeftijdsgroep 15-64 jaar die het afgelopen jaar cocaïne hebben gebruikt, is gestegen van 0,8 procent in 2008 tot 1,7 procent in 2018’, zegt Kurt Doms, coördinator van de cel Drugs bij de federale dienst Gezondheidszorg. ‘Dat is opmerkelijk. Zeker als je het vergelijkt met het cannabisgebruik, dat een veel lagere groei kent.’

8,3 procent In Vlaanderen heeft 8,3 procent van de mannen van 25 tot 34 jaar onlangs cocaïne gesnoven.

Vooral bij adolescenten en jongvolwassenen groeit het cokegebruik. In Vlaanderen heeft 8,3 procent van de mannen van 25 tot 34 jaar onlangs cocaïne gesnoven. Dat het product hier relatief eenvoudig te verkrijgen is, wordt door niemand nog betwist. Onderzoek van de Europese Commissie gaf aan dat in 2014 meer dan een kwart van de bevraagde adolescenten in België (15- tot 24-jarigen) binnen de 24 uur redelijk of zeer gemakkelijk aan cocaïne kon komen. ‘Online krijg je als dealer zelfs een review mee’, zegt Daan van der Gouwe, onderzoeker bij het Trimbos Instituut, dat jaarlijks de Nationale Drug Monitor in Nederland publiceert.

‘Je wordt beoordeeld op je kwaliteit, service en levertermijn. Als je niet voldoet, dan zoekt de consument een andere verkoper. Vroeger was de dealer koning, nu is de klant koning. Althans online. Wie slecht spul levert, krijgt een slechte recensie.’ ‘Die beoordelingen zijn volop te vinden op het Darknet via Tor-browsers. Daar kan je een inschatting maken van de betrouwbaarheid van je leveranciers. Daar kan je beslissen wel of niet in zee te gaan met je vendor. In die zin is het internet heel belangrijk geworden. Het heeft een soort democratiserende werking voor de consument. Op sociale media wemelt het ook van de aantrekkelijke menukaarten en dealers die tegen elkaar opbieden. En waar vraag is, volgt het aanbod.’

Goedkoop en zuiver

Cocaïne is relatief goedkoop in ons land. De prijs voor 1 gram schommelt al jaren rond 50 euro. Volgens de Global Drug Survey, een jaarlijkse peiling bij zo’n 124.000 gebruikers in ruim 35 landen, zijn we samen met Nederland erg goedkoop. Van de 25 doorgelichte landen is de gemiddelde prijs voor 1 gram cocaïne alleen lager in Mexico (29 euro), Brazilië (12 euro) en Colombia (4 euro). ‘Coke komt via de Antwerpse en Rotterdamse haven de Europese markt binnen. Er zijn dus minder tussenschakels om het product via lokale dealers te verspreiden’, zegt Van der Gouwe. Ook opvallend: de zuiverheid van cocaïne stijgt hier al enkele jaren. Ze ging van gemiddeld 49,2 procent in 2011 naar 68,3 procent in 2017.

Desondanks is de prijs niet gestegen. Van der Gouwe: ‘Een hoger aanbod is de enige verklaring. Dat is in lijn met waarnemingen van het Europese Monitoring Centrum voor Drugs en Drugsverslaving. ’Wellicht speelt ook een verhoogde concurrentie bij de dealers mee. Want normaal zou de prijs moeten dalen als het aanbod stijgt. Die scherpere rivaliteit onder drugsdealers zorgt er dan weer voor dat de cocaïnehandel een verborgen en ongrijpbaar kluwen is geworden, waarop politie en experts hun tanden stukbijten.‘ Lokale cokedealers vormen almaar vaker een dicht netwerk waartoe politiediensten amper toegang krijgen’, leert onderzoek van een internationaal team van academici dat de verstrengeling van de Belgische en de Nederlandse drugsmarkt in de periode 2016-2018 bekeek.

De scherpere rivaliteit onder drugsdealers zorgt er dan weer voor dat de cocaïnehandel een verborgen en ongrijpbaar kluwen is geworden, waarop politie en experts hun tanden stukbijten. Daan van der Gouwe onderzoeker

Concurrentie

Hoe meer coke naar de markt stroomt, hoe sneller de verkoopopbrengst van een dealer in één bepaalde regio krimpt en hoe meer hij zijn verkoop moet uitbreiden naar andere regio’s. Voeg daarbij het toenemend belang van de online handel. Dat leidt niet alleen tot een verdere versplintering van de cokemarkt, maar ook tot meer delicten en afrekeningen. Ordehandhavers hebben het steeds moeilijker een klare kijk te behouden. Sommigen geven zelfs openlijk toe dat ze hun grip verliezen. Ze krijgen alleen nog kleine, marginale bendes in het vizier en niet meer de grote professionals. ‘Zeker niet de organisaties die over enkele jaren kunnen stoppen en zeggen dat ze binnen zijn’, zegt een lid van de lokale Antwerpse politie in het onderzoeksrapport.

Een woordvoerster van de federale politie bevestigt dat. ‘Het probleem is dat drugskoeriers bij interceptie meestal maar enkele grammen in bezit hebben en beweren dat die voor eigen gebruik zijn. We moeten grootschalige onderzoeken voeren om aan te tonen dat ze deel uitmaken van een georganiseerde bende.’ Er is volgens haar ook meer cocaïne dan vroeger. ‘Onze politiediensten stellen steeds meer pv’s op voor cokebezit. Dat is een indicator. Het gebruik van allerlei gsm-nummers en het benaderen van jongeren via sociale media weerspiegelt de snelle evolutie van de technologie. We zien ook meer concurrentie tussen criminele organisaties, met toename van geweld, gelinkt aan bepaalde drugsfiguren.’

War on users

Iedereen spreekt over de war on drugs, maar ze zouden beter een war on users voeren. David Ketteridge Ex-cokeverslaafde

Deze week legde een evaluatie van het Stroomplan, het plan van de federale regering om de drugsproblemen in Antwerpen aan te pakken, diverse pijnpunten bloot. Een ervan is het manifeste gebrek aan onderzoekscapaciteit bij politie en gerecht. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) stelde dat de volgende federale regering ‘doorzettingsvermogen’ moet tonen. ‘Ze zou er goed aan doen de aanbevelingen van het rapport op te volgen en meer mensen en middelen ter beschikking te stellen.’