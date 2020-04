Jihadisten en rechts-extremisten gebruiken coronacrisis om te radicaliseren

Het Belgische antiterreurorgaan OCAD merkt dat zowel jihadisten als rechts-extremisten de coronacrisis benutten om mensen te polariseren via sociale media. De terreurgroepen lijken niet van plan met een aanslag nog meer chaos te veroorzaken.

Het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) blijft ook in coronatijden een essentiële dienst. ‘Voor het OCAD werken 92 mensen, maar in onze kantoren zijn we aan de slag met een minimumbezetting. Met mensen uit alle afdelingen, en gescheiden teams, die elkaar niet kunnen besmetten. Het is hier dus veel rustiger dan anders’, zegt Paul Van Tigchelt, de topman van het OCAD, in een gesprek met De Tijd.

De rechts-extremistische ideologie was - en is nog altijd - in opmars in ons land, maar dat vertaalt zich nog niet in een terroristische dreiging. Paul Van Tigchelt Topman van antiterreurorgaan OCAD

Bij de partnerdiensten van het OCAD zoals de terrorisme-afdeling DR3 van de federale gerechtelijke politie van Brussel en bij de militaire inlichtingendienst maakte het virus al dodelijke slachtoffers. Van Tigchelt: ‘De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers staan voorop, maar ook de continuïteit van onze dienst wordt verzekerd. Wij zijn meteen overgegaan tot een verregaand systeem van thuiswerk. Natuurlijk gebruiken we daarvoor veilige VPN-verbindingen, maar thuiswerk is niet altijd evident voor een dienst als de onze omdat we werken met geclassificeerde (hoogst vertrouwelijke, red.) informatie.’

Een deel van de werklast van het OCAD is weggevallen door de crisis. ‘Wij maken normaal heel wat dreigingsevaluaties van evenementen, vips en allerlei bezoeken. Dat doen we natuurlijk veel minder.’

Lone actors

De ‘foreign terrorist fighters’ en andere personen die het OCAD samen met de andere veiligheidsdiensten moet opvolgen worden nog altijd in de gaten gehouden. ‘Daarover komt nog altijd informatie binnen.’

De IS-afdeling in de Syrische stad Homs verspreidde op 31 maart na lange tijd nog een propagandafilm om aan te tonen hoe de groepering zich versterkt. Dreigen terreurgroepen zoals IS de coronacrisis te benutten om nog meer chaos te veroorzaken of om zich te versterken? Van Tigchelt: ‘Het was hier al voor de coronacrisis rustiger geworden qua onmiddellijke terroristische dreiging. En we merken niet dat corona daar wat aan verandert. IS leefde hier in het Westen nog vooral voort via lone actors.’ Dat laatste zijn individuen die vooral op zichzelf radicaliseren en kunnen toeslaan.

In opmars

‘De rechts-extremistische ideologie was - en is nog altijd - in opmars in ons land, maar dat vertaalt zich nog niet in een terroristische dreiging. Ook op dat vlak zien we niet dat terroristische groepen hier garen bij proberen te spinnen. Maar hout vasthouden natuurlijk.’