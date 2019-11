Jonge beeldenstormer versus ervaren ‘tsjeef'...

'Als je de rechtse stemmen samentelt, die ook naar enkele andere kandidaten gingen, maakt Coens meer kans. Mahdi is ook meer het type Kristof Calvo: je bent voor of tegen’, luidt het bij de partij.

Joachim Coens en Sammy Mahdi zijn de overgebleven kandidaten om CD&V te leiden. Inhoudelijk verschillen ze niet veel. Ze belichamen wel de cruciale vraag of CD&V jonge en frisse dynamiek uit de stad wil of ervaring uit een West-Vlaams bolwerk.

De Zeebrugse havenbaas Joachim Coens is met 26 procent de winnaar van de eerste ronde in de race naar het CD&V-voorzitterschap. Zijn uitdager wordt jongerenvoorzitter en rijzende ster Sammy Mahdi, die 19 procent van de stemmen kreeg. Wie het uiteindelijk haalt, maakt CD&V bekend op 6 december.

Voor CD&V is het geen verrassing dat Coens en Mahdi als winnaar uit de open race komen. ‘Ze waren de favorieten want ze hadden het meest uitgesproken profiel: jong en nieuw versus ervaren en degelijk’, stelt een van de vijf kandidaten die uit de race liggen.

Niemand van de kopstukken heeft zijn openlijke steun aan een van de beide kandidaten uitgesproken. De partij schat in dat Coens voorligt op zijn tegenstander. ‘Als je de rechtse stemmen samentelt, die ook naar enkele andere kandidaten gingen, maakt Coens meer kans. Mahdi is ook meer het type Kristof Calvo: je bent voor of tegen’, luidt het.

De uitslag Joachim Coens: 26% Sammy Mahdi: 19% Walter De Donder: 16% Katrien Partyka: 12% Vincent Van Peteghem: 12% Raf Terwingen: 11% Christophe Vermeulen: 4%



Coens presenteert zich als de ervaren burgemeester met internationale bedrijfservaring. Hij was ooit een van de grote beloften van CD&V, die als zoon van christendemocratisch icoon en minister Daniël Coens oranje bloed door zijn aderen heeft stromen. Hij maakte een carrièreswitch toen hij zag dat sommige generatiegenoten meer in aanmerking kwamen voor een ministerportefeuille.

Mahdi heeft geen stamboom in de partij. Hij werkte zich op als parlementair medewerker - hij is ook net herverkozen als jongerenvoorzitter - die de partij een ‘fris en offensief imago’ wil geven. Bij de recente verkiezingen was hij opvolger van minister van Justitie Koen Geens, maar toch zetelt hij niet in de Kamer. In lopende zaken blijven ministers ook parlementslid, waardoor Mahdi op zijn vroegst na de regeringsvorming parlementair kan worden.

Arco

Inhoudelijk zijn de verschillen tussen beide kandidaten klein. In de debatten ging het over Arco, het financiële vehikel van de christelijke arbeidersbeweging dat in 2011 mee kapseisde met Dexia Bank. CD&V beloofde dat de 800.000 coöperanten, die 1,5 miljard euro in rook zagen opgaan, vergoed zouden worden. Maar daar kwam niets van in huis. Alle kandidaten lieten verstaan dat er een oplossing moet komen, alleen Mahdi stelde voor een streep te trekken onder Arco, ‘de cactus in de broek van CD&V’.

‘In dat dossier wekte Mahdi duidelijk de indruk de rechterflank naar de mond te willen praten, maar kwam Coens veel authentieker over in het conservatisme dat hij predikt’, zegt een CD&V’er. In de abortusdiscussie maakte Coens er ook een punt van dat paars-groene initiatieven - er is een meerderheid om abortus tot 18 weken toe te laten - regeringsdeelname van de CD&V in de weg zouden staan.

Maar ook Mahdi nam conservatieve standpunten in. Hij pleitte voor strengere migratieregels. ‘Dat thema kwam in de vragen van de leden telkens terug in de debatten’, zegt een kandidaat-voorzitter. ‘En alle zeven kozen voor het rechten- en plichtenverhaal. Coens had het dan over zijn ervaring met transmigranten, als CEO van de haven van Zeebrugge.’ Ook Walter De Donder wist via het migratiethema in de campagne te komen. Maar hij ging uit de bocht door de extreemrechtse term ‘ontvolking’ te gebruiken en krabbelde terug in de discussie.

Joachim Coens (53) > Burgemeester Van Damme en topman van de haven van Zeebrugge. > Zoon van christendemocratisch icoon Daniël Coens, gewezen Vlaams minister van Onderwijs. > Klassieke CD&V’er met goede banden in alle geledingen van de christendemocratische zuil.

Alle kandidaten zeiden ook nee tegen deelname aan een paars-groene regering. Al deed de ene dat wat meer uitgesproken dan de ander. Met zijn zakelijke imago pleitte Coens onlangs nog voor een regering van experts, als uitweg uit het politieke imbroglio. Die demarche kwam hem ook bij CD&V op kritiek te staan.

'Authentieke tsjeef'

‘Tegenover de beeldenstormer Mahdi is Coens meer de authentieke tsjeef’, klinkt het. ‘Zijn familiale achtergrond is gelinkt met het ACW, nu Beweging.net, en hij heeft als havenbaas goede banden met de werkgevers.’

Coens stelde bij het begin van de campagne dat hij geen echte ACW’er is. Toen hij nog Vlaams Parlementslid was, zat hij in het politiek comité van de Boerenbond. Maar hij was niet van plan om dat recht te zetten, want bij interne verkiezingen was en is de ACW-stem volgens hem van doorslaggevend belang.

Beweging.net hield zich buiten de campagne, is intern te horen. ‘Wie openlijk steun kreeg, zou daar meer nadeel van ondervinden. Alle kandidaten struikelden over elkaar om te benadrukken dat dat tijdperk voorbij is. Vincent Van Peteghem was daar het minst duidelijk in. Maar de consensus is dat het verleden tijd is dat standen de lijstvorming mee bepalen’, luidt het.

Sammy Mahdi (31) > Jongerenvoorzitter van CD&V en fractieleider in de gemeenteraad van Vilvoorde. > Zoon van een vluchteling uit Irak en een Vlaamse moeder. > Een van gezichten van de nieuwe ‘ontzuilde generatie’ bij CD&V.

De relatie tussen partij en zuil is ook verre van opperbest. Dat werd gisteren nog eens aangetoond door een uithaal van CM-voorzitter Luc Van Gorp aan het adres van CD&V in een interview. Bij een deel van CD&V is er wrevel over de zuil die zich ondanks vele zoenoffers vanuit de partij als een soort interne verzetshaard en stem van het linkse geweten blijft gedragen.

Cruciale uitdaging

Coens en Mahdi belichamen ook een cruciale uitdaging bij CD&V. Even belangrijk als links versus rechts is de keuze tussen stadse dynamiek of rustige vastheid van het platteland. ‘De keuze is nu tussen CD&V West-Vlaanderen en de rest. Hilde Crevits, Nathalie Muylle, Benjamin Dalle en straks nog Coens: dat zijn vier op de vijf bepalende functies’, is te horen op de rechterflank. Het vertolkt ook het gevoel waaraan Koen Van den Heuvel uiting gaf in een interview met De Tijd. ‘Dat we moeten opletten dat we niet eindigen als CDWL, Christendemocratisch, West-Vlaams en Limburgs.’