Jos Geysels: ‘Paars-groen? Waarom niet'

De oud-voorman van Groen (toen Agalev) Jos Geysels hoopt dat de democratische partijen over hun eigen schaduw stappen en een regering vormen. ‘De schrik voor stemmenverlies mag niet verhinderen dat je je democratische verantwoordelijkheid neemt.’

Tijdens de campagne waarschuwde de gewezen politiek secretaris van Agalev voor hoogmoed bij de groenen. ‘Ik wilde de boodschap geven dat de groenen zich niet moesten laten leiden door de peilingen en commentaren in de Wetstraat, maar moesten luisteren naar de straat’, zegt Geysels. ‘Ik baseer me op fouten die ik destijds ook heb gemaakt. Vandaar enige bescheidenheid.’

Na het paars-groene avontuur, waarbij hij mee aan de knoppen draaide, werden de groenen uit alle parlementen gekegeld. Toch deinst Geysels niet terug voor een nieuw paars-groen avontuur. De partijen mogen zich volgens hem niet laten leiden door de angst voor verder stemmenverlies. Hij heeft het dan over de traditionele partijen, die verkiezing na verkiezing verder afkalven.

Waar is het fout gegaan voor Groen?

Jos Geysels: ‘Ik wil niks onder de mat schuiven, maar Groen behoort niet tot de verliezers van deze verkiezingen. Het is wel minder geworden dan was voorspeld. Daar zijn verschillende redenen voor. De partij is hard aangepakt. Soms ging het dan over futiliteiten. Ik heb het dan niet over de salariswagens, maar over een zinnetje in een toelichting bij een wetsontwerp (dat wijn- en boekencollecties belast zouden worden, red.). Maar er is ook te defensief gereageerd. Men heeft zich laten opsluiten in de framing van anderen. Denk aan de belastingtsunami. Men heeft zich te veel laten doen.’

Is de groene boodschap wel goed aan de man gebracht?

Geysels: ‘Als je de nadruk legt op alles wat met klimaat te maken heeft, en daarbij een boodschap van hoop brengt, moet je je in de eerste plaats richten tot je potentieel aan kiezers. Je kan niet alle kiezers tevredenstellen. In de discussie over de salariswagens had Groen gerust kunnen zeggen dat een gedeelte van de hogere inkomens, de 20 procent hoogste inkomens, waarschijnlijk moet inleveren. Nu is er ook een transfer van mensen zonder salariswagen naar mensen met een salariswagen, via de belastingen. Het gaat over miljarden euro’s per jaar. Maar men wilde iedereen tevredenstellen. Niemand zou erop achteruitgaan, klonk het. Zeg toch gewoon de waarheid. Voor een aantal mensen zal het misschien een inlevering zijn. Mensen die een serieus klimaatplan willen, worden niet afgeschrikt doordat men zich duidelijk uitspreekt over de salariswagen.’

Volgens de marketeer Jan Callebaut had Groen een potentieel van 21 procent, maar is daarvan maar de helft binnengehaald. Terwijl het Vlaams Belang zijn potentieel van 18 procent volledig heeft benut. Heeft Groen een barslechte campagne gevoerd?

Geysels: ‘Ik heb geleerd dat een partij een ideeëncentrale moet zijn en haar boodschap niet moet laten dicteren door communicatiemensen. Het is goed mogelijk dat te veel is geluisterd naar communicatiemensen en Wetstraat-watchers. Het blijft belangrijk vooral naar het geluid van de samenleving en je kiezers te luisteren.’

Groen heeft te defensief gereageerd. Het heeft zich laten opsluiten in de framing van anderen. Jos Geysels Oud-voorman Agalev-Groen

Wat had de boodschap van Groen dan moeten zijn?

Geysels: ‘Je grondhouding moet zijn dat je deel uitmaakt van een beweging en een hoopvol, nieuw pad wil inslaan. Uit onderzoek blijkt dat er in Vlaanderen een grondstroom is die bezig is met drie zaken. Alles wat te maken heeft met ongelijkheid en klimaat is daar een voorbeeld van. Hoe gaan we dat verdelen? Dan is er alles wat te maken heeft met de leefkwaliteit, mobiliteit, de verhouding werk-gezin. En tot slot: autonomie. Ik wil mijn leven voor een stuk zelf in handen kunnen nemen. Je kan een hoopvolle boodschap van verandering brengen tegenover de stilstand. Want dat is toch een belangrijke les van 26 mei: de huidige meerderheid is afgestraft. De stilstand is weggestemd. Het debat over Groen is eigenlijk het debat over wat er is gebeurd op 26 mei.’

Flauwekul

Zeg eens.

Geysels: ‘De drie grote staatsdragende partijen die 70 tot 80 procent van de stemmen haalden na de Tweede Wereldoorlog komen niet meer aan 40 procent. De vraag stelt zich: wat willen de kiezers? Waar zijn ze ontevreden over? Wat zijn hun besognes? Als je daarover begint na te denken, kom je tot heel andere conclusies dan de framing op zondagavond dat Vlaanderen Vlaams-nationalistisch heeft gestemd. Ik heb zelden zo’n flauwekul gehoord.’

Wat is er dan op 26 mei wel gebeurd?

Geysels: ‘Mensen voelen zich onzeker over de toekomst. Dat kan zich vertalen in angst en haat. Er is de neiging terug te keren naar de zekerheden van vroeger, al zijn dat vaak mythes. Ik noem dat de politisering van de nostalgie. Als men erin slaagt de schuld bij de vreemdelingen te leggen, uit zich dat in een bepaald stemgedrag. Maar de essentie is dat er onzekerheid is. Het is niet fout dat mensen zekerheid willen. Wij zijn daar als progressieven niet goed mee omgegaan. Je moet dat vertalen in een programma van verandering, dat geen terugkeer is naar het verleden, maar met een positieve horizon.’

Luisteren de progressieve partijen wel genoeg naar de mensen als het over migratie gaat?

Geysels: ‘16 procent van de mensen is arm. Juist daarboven zitten 1,3 miljoen mensen. Dat zijn alles samen zo’n 3 miljoen Belgen die er niet op vooruit zijn gegaan. Men onderschat het verband tussen het stemgedrag en de feitelijke situatie waarin die 3 miljoen Belgen zitten. Mensen die er niet of nauwelijks bij horen. Dat creëert permanente onzekerheid. Als men er niet op vooruitgaat, begrijp ik dat sommigen zeggen: die vluchteling krijgt zoveel kindergeld. Ik keur dat niet goed, het is ook feitelijke onjuist, maar ik begrijp het.’

De belangrijkste les van 26 mei is dat de stilstand is weggestemd.

Zijn de mensen die op het Vlaams Belang stemmen racisten?

Geysels: ‘Sommige mensen zijn racistisch en stemmen voor het Vlaams Belang. Maar ik veralgemeen niet. Waar het over gaat, is dat twee derde van de mensen het goed heeft, terwijl een derde het slecht heeft. De verspreiders van haat en de handelaren in angst spelen daarop in. Ik vind dat afschuwelijk, maar ze hebben dat succesvol gedaan. Dat uiterst rechtse spindoctors goed scoren, verontrust mij. Vandaar mijn oproep om te focussen op de 3 miljoen mensen die het niet goed hebben.’

De traditionele partijen verschrompelen. Regeringsdeelname wordt electoraal blijkbaar afgestraft.

Geysels: ‘Dat is een pertinente vraag. Wordt de schrik om eventueel afgestraft te worden na een regeringsdeelname groter dan de aandrang de democratische verantwoordelijkheid op te nemen om een land te besturen en in een bepaalde richting te gaan?’

Democratische verantwoordelijkheid

Bij de christendemocraten, liberalen en socialisten is het een existentiële angst geworden. Als ze nog eens zo’n opdoffer krijgen, zijn ze ten dode opgeschreven.

Geysels: ‘Met voorspellingen moet je heel voorzichtig zijn. Maar als die gestage afkalving van de grote partijen doorzet, gaan we naar een hertekening van het politieke landschap. We zitten misschien in een transitieperiode. Wat doe je dan? Ondertussen moet wel een regering worden gevormd. De schrik voor stemmenverlies mag niet verhinderen dat je je democratische verantwoordelijkheid neemt. Dat hoop ik toch. Wat kan je anders doen?’

Mag je van CD&V en Open VLD verwachten dat ze in een federale paars-groene regering stappen die dan geen meerderheid heeft aan Vlaamse zijde?

Geysels: ‘Waarom niet? Het kan mathematisch. Het is niet verboden door de Grondwet. Asymmetrie is mogelijk in een federale staat. Dat men niet afkomt met het argument dat er dan geen meerderheid is aan Vlaamse kant. We komen uit een legislatuur met slechts één Franstalige partij.’

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft daar een veto tegen uitgesproken.

Geysels: ‘Ik vind dat toch eigenaardig. Iemand die Vlaams minister-president wil worden, moet toch beseffen dat Vlaanderen belangrijk is. Dat hij daarvoor gaat, in plaats van bedenkelijke rondjes te draaien.’

Moeten de N-VA en de PS hun verantwoordelijkheid opnemen en samen een federale regering vormen?