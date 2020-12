Jos en Josepha trekken Belgische vaccinatie op gang

Ons land start om 11 uur met de eerste vaccinaties tegen corona. Dat gebeurt in drie woonzorgcentra in Puurs-Sint-Amands, Sint-Pieters-Woluwe en Bergen.

In navolging van onder meer Italië, Frankrijk, Spanje en Griekenland zondag trekt ons land maandag de vaccinatie op gang. Voorlopig wordt alleen het middel van Pfizer-BioNTech toegediend. Dat is vorige week als eerste door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA goedgekeurd.

De farmawaakhonden in het VK en de VS zetten eerder al het licht op groen. Dat maakt dat de vaccinaties in die landen al weken aan de gang zijn. Al bijna 2 miljoen Amerikanen kregen een prik en het VK is op weg naar 800.000 vaccinaties.