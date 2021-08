Jurgen Conings overleed waarschijnlijk kort na verdwijning

Conings, een korporaal met extreemrechtse ideeën, verdween op 17 mei nadat hij zware wapens had ontvreemd uit de kazerne van Leopoldsburg. Nadien bleek dat de man brieven had achtergelaten waarin hij de overheid, zijn werkgever en virologen bedreigde. Even later bleek ook dat Conings vlak na zijn verdwijning aan een appartement van viroloog Marc Van Ranst in Leuven was gesignaleerd. Hij werd uiteindelijk ruim een maand later dood teruggevonden in een bos in het Limburgse Dilsen-Stokkem, waar hij zich van het leven had beroofd.