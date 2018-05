Justitie vindt geen lekenrechters meer

‘In de huidige stand van zaken hebben we de lekenrechters nochtans nodig’, waarschuwt Antoon Boyen, de voorzitter van het college van de hoven en rechtbanken. ‘Over heel België hebben we zo’n 170 beroepsmagistraten te weinig.’

Plaatsvervangende rechters zijn vaak advocaten, notarissen of professoren die als rechter inspringen. Ze werken zowel in de vredegerechten, de politierechtbanken, de arbeids- en handelsrechtbanken, de rechtbanken van eerste aanleg als in de hoven van beroep.