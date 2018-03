Justitie wijst naar FAVV voor slachthuisfraude

Justitie schuift de hete aardappel voor de slachthuisfraude rond het bedrijf Veviba door naar het voedselagentschap FAVV. Dat drong volgens het parket nooit aan op een dringende actie.

Het Voedselagentschap FAVV is na het eerste proces-verbaal uit 2016 over Veviba nooit meer bij de onderzoeksrechter tussengekomen om duidelijk te maken dat dringend moest worden opgetreden bij het vleesbedrijf uit Bastenaken. Dat blijkt uit het feitenrelaas dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft gekregen van het parket van Luxemburg.

Op geen enkel moment vond het voedelagentschap het nuttig om zelf een grondige controle uit te voeren in Bastenaken. Koen Geens Minister van Justitie

Geens kreeg gisteren in de Kamercommissie Justitie vragen voorgeschoteld van Annick Lambrecht (sp.a), Stefaan Van Hecke (Groen) en Nele Lijnen (Open Vld) over het Veviba-schandaal. Het FAVV had immers in september 2016 een pv overgemaakt aan het parket van Luxemburg nadat vervalste etiketten op vlees van Veviba in Kosovo waren vastgesteld. Het duurde echter tot februari 2018 alvorens een huiszoeking plaatsvond, waarbij veel meer aan het licht kwam.

Uit het antwoord van de minister, die zich baseerde op mededelingen van het parket van Luxemburg en het parket-generaal, bleek dat het parket op 17 oktober 2016 een onderzoeksrechter heeft aangeduid. Daarbij vroeg het een huiszoeking uit te voeren bij Veviba, Slachtgroep Lelieland en Slachthuis Verbist in Izegem. Een deel van het vlees in Kosovo bleek immers afkomstig uit de slachthuizen van Izegem en Harelbeke.

Geen groot risico

Het parket-generaal wijst erop dat een onderzoeksrechter zijn onderzoek volledig onafhankelijk voert. Het merkt op dat er in het begin geen motief was om aan te nemen dat er een groot risico was voor de volksgezondheid, en dat er nadien geen enkel element is bijgekomen om die inschatting te wijzigen. De vordering van het parket hield namelijk verband met vervalsingen van voedingsmiddelen, wat een frauduleuze handeling is die niet schadelijk is voor de gezondheid.

Het parket benadrukt dat het specifiek een huiszoeking heeft gevraagd en dat een omvangrijke actie ertoe heeft geleid dat de feiten bij Veviba bekend zijn geraakt. ‘Het is verwonderlijk om vast te stellen dat Justitie nu wordt verweten om die andere ergere misdrijven te hebben blootgelegd. De ernst van de situatie is slechts nadien ontdekt dankzij de huiszoeking’, citeerde Geens het parket van Luxemburg. Bij de operatie waren 30 agenten van het FAVV en 20 onderzoekers van de federale gerechtelijke politie betrokken.'