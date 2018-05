KBC knipt in Belgische groeiprognoses

KBC verwacht dat de Belgische economie dit jaar niet langer met 1,9 procent, maar slechts met 1,6 procent zal groeien.

Een cocktail van dreigende handelsconflicten, politieke onzekerheden en dure olie leidt tot 'donkere wolken' boven de Belgische economie. KBC verlaagt om die reden zijn prognose voor de economische groei voor ons land van 1,9 procent naar 1,6 procent, waarmee het het meest pessimistische vooruitzicht van het moment maakt voor ons land dit jaar.

'We verwachten een serieuze afkoeling', zegt hoofdeconoom Jan Van Hove. Voor 2019 gaat de prognose van 1,7 naar 1,5 procent.

'Kijk maar naar de verkiezingsuitslag in Italië.' Dat negatief sentiment wordt ook gevoeld in de contacten met ondernemers. 'Er is nog expansie, maar de ondernemers zeggen dat ze de afzwakking beginnen te voelen', zegt Van Hove.

Ook de dreigende mondiale handelsconflicten wegen op de erg open Belgische economie, net als de zwakke dollar en de stijgende olieprijzen. 'Dure olie heeft een negatief effect op onze handelsbalans en op onze erg energie-intensieve economie', legt de hoofdeconoom van KBC uit.

Ook Peter Vanden Houte van ING merkt op dat in euro gemeten de olieprijs in ons land bijna is verdubbeld op een jaar tijd. 'De Belgische economie is hier gevoeliger voor dan gemiddeld in Europa.' De olieprijs stond een jaar geleden op 40 euro per vat en is nu gestegen naar 67,5 euro per vat.

Verschijnt de grafiek hieronder niet? Bekijk hem dan via deze link.

Vanden Houte ziet ook een risico dat de politieke onzekerheid in Italië de financiële markten lager stuurt, wat tot twijfel leidt bij gezinnen om te consumeren en bij bedrijven om te investeren.

ING gaat er nog altijd van uit dat de Belgische economie dit jaar met 1,8 procent groeit, al ziet Vanden Houte een kans dat ook ING die prognose zal moeten verlagen. BNP Paribas verwacht nog altijd 2 procent groei en maakt pas rond de start van de zomervakantie een eventuele herziening van de prognoses bekend.

Hoe snel groeit de Belgische economie dit jaar? KBC: 1,6 procent Belfius: 1,7 à 1,8 procent ING: 1,8 procent Europese Commissie: 1,8 procent Planbureau: 1,8 procent IMF: 1,9 procent BNPP: 2 procent

Dat ING de situatie rooskleuriger inziet dan KBC heeft te maken met enkele positieve elementen. De gezinnen blijven goed consumeren en de bedrijven blijven investeren. Al lastiger is het probleem van bedrijven om geschikt personeel te vinden voor het vele werk, maar de impact daarvan is moeilijk in te schatten, zegt Vanden Houte. 'Enerzijds kan het een rem op de groei zijn. Anderzijds weten we dat in dergelijke omstandigheden werknemers vaak productiever worden.'

Ook Geert Gielens, de hoofdeconoom van Belfius, merkt op dat er wel degelijk nog positieve signalen zijn die het slechte nieuws counteren. Het vertrouwen bij de werkgevers blijft hoog en groeit zelfs en ook de Duitse IFO-indicator blijft hoog staan. 'We hebben getwijfeld om onze vooruitzichten te verlagen naar 1,7 procent', zegt Gielens, 'maar we houden ze op 1,7 à 1,8 procent.' Hij ziet geen data die aantonen dat het nodig is zijn prognoses bij te sturen.