KU Leuven slaat zelf aan het testen

Leuvense studenten kunnen zich sinds maandag laten testen op een Covid-19-besmetting in een nieuw centrum dat de KU Leuven heeft ingericht in samenwerking met de hogescholen. Geneeskundestudenten nemen de testen af.

Studenten maken in Leuven een derde uit van de bevolking. Door hen zelf te testen en ook een eigen contactonderzoek op te zetten hopen de KU Leuven en de hogescholen UCLL en Luca School of Arts een beeld te krijgen van de besmettingsgraad onder de studenten. 'We willen bovendien vermijden dat de Leuvense huisartsen en het Leuvense Studentengezondheidscentrum te hard onder druk komen te staan', zegt rector Luc Sels.

Het testcentrum is ingericht in hartje Leuven, op de eerste verdieping van de Universiteitshal. Een afspraak maken kan online, de test is volledig gratis. Het centrum is van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 21 uur open. Masterstudenten geneeskunde zullen de testen afnemen.