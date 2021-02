KU Leuven stuurt Reuzegommers weg

De zeven studenten die betrokken waren bij de zaak-Reuzegom worden weggestuurd van de KU Leuven.

Dat heeft het Gemeenschappelijk Bureau van de KU Leuven als onafhankelijk beroepsorgaan beslist, staat in een mededeling. Ze mogen zich voor een aantal jaren niet meer inschrijven aan de KU Leuven, sommigen nooit meer. Met die stap zijn de tuchtprocedures van de universiteit afgerond.

Ingenieursstudent Sanda Dia overleed in december 2018 tijdens een doop van studentenclub Reuzegom in Vorselaar. De KU Leuven voerde in 2019 al een tuchtrechtelijk onderzoek. De betrokken studenten kregen toen 'op basis van de toen beschikbare informatie' een maatschappelijke taakstraf en moesten een paper schrijven. Vanuit verschillende hoeken kwam er toen kritiek omdat die tuchtmaatregelen te licht zouden zijn.

Nieuwe elementen

De KU Leuven startte in september een nieuw tuchtonderzoek, nadat de universiteit zich belanghebbende partij had gesteld en inzage in het strafrechtelijk dossier had gekregen. 'Het strafdossier bleek nieuwe elementen te bevatten waarover de universiteit eerder niet beschikte en die in strijd zijn met onze tuchtnorm', verklaart vicerector Onderwijsbeleid Tine Baelmans.

Op basis van die nieuwe elementen startte de KU Leuven tuchtprocedures tegen de zeven nog ingeschreven studenten die betrokken waren bij de zaak-Reuzegom. In eerste aanleg werden sancties opgelegd door de bevoegde tuchtcommissies, maar de betrokken studenten tekenden tegen deze beslissing beroep aan bij het Gemeenschappelijk Bureau.

'We hebben met de beroepscommissie nu per student het dossier opnieuw onderzocht, de studenten gehoord en de definitieve sancties vastgelegd. De zeven studenten worden voor een aantal jaren weggestuurd, sommigen definitief', zegt Baelmans, die ook voorzitter is van de beroepscommissie.