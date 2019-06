KV Mechelen veroordeeld tot degradatie

De Geschillencommissie bevestigt dat KV Mechelen met een puntenhandicap van 12 punten, te verdelen over de twee periodes, zal aantreden in de Proximus League. De club zal ook niet kunnen deelnemen aan de Croky Cup. Ook vier bestuurders van KVM worden veroordeeld voor competitievervalsing.

'We begrijpen deze beslissing niet, wij zijn onschuldig', reageert KV Mechelen op zijn site. 'We gaan nu het dossier bestuderen en beraden ons om in beroep te gaan.'