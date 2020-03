Kaartersclubs en dansnamiddagen moeten allicht wijken door corona

Experts bekijken maatregelen om te voorkomen dat 80-plussers besmet raken met het coronavirus. Van verregaande Italiaanse maatregelen is echter geen sprake.

Met de 39 nieuwe besmettingen die maandag werden bekendgemaakt staat het officiële aantal coronapatiënten in ons land op 239. Het werkelijke aantal besmette personen ligt allicht veel hoger. Tot tien keer, stelde viroloog Marc Van Ranst in Het Laatste Nieuws. De 239 besmette personen slaat alleen op het aantal mensen dat positief testte. Enkel mensen die terugkomen uit risicogebieden, koorts hebben en symptomen vertonen van een luchtweginfectie worden in principe getest.

De meeste besmettingen worden nog altijd veroorzaakt doordat mensen in een risicogebied zoals Noord-Italië zijn geweest, of het zijn mensen die met zulke patiënten in aanraking zijn geweest. Maar dat is niet langer voor alle nieuwe gevallen zo. De verwachting is dat de komende dagen meer besmette patiënten opduiken van wie nog moeilijk te traceren is hoe ze het virus hebben opgelopen. Ter illustratie: een medewerker van PS-voorzitter Paul Magnette is op een onduidelijke manier besmet geraakt.

Bijkomende maatregelen

De cruciale vraag is hoe we de verspreiding van het virus kunnen indijken. Het overlegcomité, waarin de federale regering en de regio’s zetelen, nam maandag nog geen beslissing. In een persmededeling na de vergadering klonk het wel dat bijkomende maatregelen die door experts zijn voorbereid dinsdag in de Nationale Veiligheidsraad worden besproken.

‘Voorlopig zitten we nog niet in een volgende fase, maar we bereiden ons wel voor’, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). ‘Het is zoals in het leger: daar leer je ook schieten vooraleer je naar een eventuele oorlog trekt. Experts bekijken welke maatregelen nodig zijn en in eerste instantie zoeken ze uit hoe we kunnen vermijden dat de meest kwetsbare groepen geïnfecteerd worden.’

Het gaat over mensen met gezondheidsproblemen en 80-plussers. Van die groepen weten we dat het overlijdensrisico veel hoger ligt dan bij wie jonger en gezond is. Anders dan tegen de gewone griep zijn die risicogroepen niet gewapend omdat geen vaccin beschikbaar is.

Kaartersclubs en dansnamiddagen

Maatregelen die worden overwogen zijn het tijdelijk schrappen van bijeenkomsten van kaartersclubs en dansnamiddagen van ouderenverenigingen. Extra maatregelen in woonzorgcentra behoren ook tot de mogelijkheden. Afgelopen zondag riep Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in 'De zevende dag' mensen die zich niet helemaal gezond voelen op om een bezoek aan het rusthuis uit te stellen. De Dag van De Zorg, de opendeurdag in de zorgsector die normaal volgende zondag zou plaatsvinden, wordt afgelast. ‘We moeten niet met een lucifer naar een hooiberg lopen’, stelde Beke.

De experts bekijken ook of extra algemene maatregelen nodig zijn, zoals het schrappen van grote evenementen. Frankrijk besloot al alle grote indoorevenementen af te gelasten en de Duitse regering raadde organisatoren aan hetzelfde te doen. ‘Op basis van wat de experts ons aanraden, zullen we een beslissing nemen’, zegt De Block.

Door de zeer verregaande maatregelen die Italië neemt, stijgt de druk op Belgische politici om meer te doen. In de laars werd het coronavirus bij al meer dan 9.000 mensen vastgesteld en 463 mensen zijn eraan gestorven. In een poging de verspreiding van het virus in te dijken besloot de Italiaanse regering het openbare leven in regio’s met veel besmettingen stil te leggen. In heel Italië zijn ook de scholen en de universiteiten gesloten.

Scholen sluiten is riskant

Volgens De Block zijn zulke maatregelen in ons land niet aan de orde. Nu niet, maar ook niet als de toestand verergert. ‘Scholen sluiten houdt een risico in, want het zijn vaak de grootouders die de kinderen dan opvangen. Laat dat nu net de risicogroep zijn die we willen beschermen.’

Het is een strijd tegen de tijd. Hoe langer het aantal besmettingen binnen de perken kan worden gehouden, hoe minder hoog de piek van het aantal besmettingen zal zijn en hoe beter onze ziekenhuizen in staat zijn de situatie onder controle te houden. In Italië is dat niet gelukt, waardoor de ziekenhuizen overbelast zijn en veel patiënten geen ordentelijke zorg meer kunnen krijgen.

In onze ziekenhuizen zijn 150 bedden ter beschikking om mensen te verzorgen die besmet zijn met het coronavirus. 'Het gaat om bedden die gebruikt kunnen worden zonder dat de gewone werking van de ziekenhuizen in het gedrang komt', zegt De Block. Dat aantal kan worden uitgebreid, omdat alleen enkele grotere ziekenhuizen in plaats voorzien voor coronapatiënten. Indien nodig kan ook niet-dringende zorg worden uitgesteld om extra plaats vrij te maken.