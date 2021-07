Kamer geeft groen licht aan pandemiewet

De tekst heeft er een uitzonderlijk lang parcours op zitten in de Kamer. Hij ligt al weken ter stemming klaar in het parlement, nadat eerst al het voorontwerp en nadien ook het ontwerp zelf al uitvoerig besproken werden.

De tekst lag ook al een paar keer ter stemming voor in de plenaire vergadering. Maar de oppositie diende telkens amendementen in en vroeg daarop het advies van de Raad van State, zodat de stemming moest worden uitgesteld. Dat kan als minstens 50 Kamerleden daarom vragen.

Rechtsgrond

De toekomst is op een gedegen manier voorbereid. Dankzij de pandemiewet staan we zowel op organisatorisch als op juridisch vlak sterk.

De pandemiewet biedt een aanvullende rechtsgrond om verregaande maatregelen te kunnen nemen in gezondheidscrisissen. De huidige werkwijze - via ministeriële besluiten - krijgt al maanden kritiek, ook uit juridische hoek.

Concreet zou de afkondiging van een epidemiologische noodsituatie nu gebeuren via een koninklijk besluit (KB), waarna de regering een resem maatregelen kan nemen om de pandemie de kop in te drukken. In het wetsontwerp krijgt het parlement vijftien dagen om dat KB te bekrachtigen, in plaats van de twee tot vijf dagen waarin eerst was voorzien. Dat moet een grondiger debat mogelijk maken.