Kandidatenfestival bij CD&V

Als Sammy Mahdi vandaag in de race stapt, kan de voorzittersverkiezing bij CD&V nog een echt ideologisch debat worden. Op rechts wachten sommigen op hem om het zelf te wagen.

Het blijft broeien bij CD&V. Nadat Vincent Van Peteghem en Katrien Partyka de spits afbeten met hun kandidaatstelling volgt eerstdaags een nieuwe lading. Raf Terwingen, de burgemeester van Maasmechelen, kondigde gisterenavond laat zijn kandidatuur aan. Havenbaas Joachim Coens zou zich aan het voorbereiden zijn. En de hippe jongerenvoorzitter van CD&V, Sammy Mahdi, komt straks met een mededeling op sociale media. De verwachting in Vlaams-Brabant is dat hij ervoor gaat.

Wie het zeker niet meer doet is Karel Van Eetvelt. De topman van Febelfin probeerde de partij rond zijn vernieuwingsproject te scharen, maar dat is mislukt. De oude partijtop steunde hem niet en vooral: door de dreun van 26 mei en de exit van Wouter Beke naar de Vlaamse regering is zo’n groot machtsvacuüm ontstaan bij CD&V dat te veel mensen zelf hun kans ruiken.

Ter illustratie. Zondagmiddag had Van Eetvelt een gesprek met meerdere mensen, onder wie Vincent Van Peteghem. Zondagavond hakte Van Peteghem de knoop door. Hij zou zelf een gooi doen naar de sleutels van de Wetstraat 89.

Wat Van Peteghem en Partyka niet brengen, is een echt ideologisch verhaal. Ze willen de invloed van de burgemeesters vergroten en de partij duidelijker, offensiever en eendrachtiger maken. Die open deuren zijn al tig keer ingetrapt bij CD&V.

Koerswijziging

Wie wel met een visie komt, is Pieter De Crem. In een tekst die hij gisteren op Facebook plaatste, pleit de minister - niet voor het eerst - voor een koerswijziging. Weg van de standen, weg van het middenveld, met een nadrukkelijke terugkeer naar de christelijke waarden. De burgemeester van Aalter is zelf een overtuigd christen maar heeft ook strategische overwegingen. Door de individualisering van de wereld ziet hij een herontdekking van de waarden aankomen. Het is op dat terrein dat Theo Francken (N-VA) CD&V al enige tijd bestookt.

Het gaat niet goed met de partij, om niet te zeggen dat het heel slecht gaat. Pieter De Crem Minister van Binnenlandse Zaken

Wat ontbreekt bij de visietekst van De Crem is zijn kandidaatstelling. En het is duidelijk dat zijn verhaal nooit een topic zal worden in de verkiezing als niemand in de race stapt die het vertolkt. Voor het middenkader dat meeschreef aan het evaluatierapport na de verkiezingen volstaat een stijlverandering.

Doet hij het of doet hij het niet? De Crem is zijn cryptische zelve. ‘Bij mij zijn de zaken in opbouw. Eerst de inhoud. Pas tegen maandag moeten de kandidaturen binnen. Ik streef niets meer na voor mezelf, maar er is iemand nodig die geen risico’s meer loopt. Het gaat niet goed met de partij, om niet te zeggen dat het heel slecht gaat.’

In de wandelgangen klinkt het dat De Crem nog allianties zoekt, om te verhinderen dat de rechtervleugel in gespreide slagorde opkomt. De voorbije dagen waren er gesprekken met Hendrik Bogaert, de andere helft van de rechterflank. Bogaert is nog altijd in dubio. Tegen Van Peteghem en Partyka opkomen is niet aantrekkelijk. Tegen een progressieve ideoloog als Mahdi wel.