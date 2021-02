Kankermiddel leukine slaat aan bij covidpatiënten, leert Gents onderzoek

Het geneesmiddel leukine kan helpen bij de genezing van gehospitaliseerde Covid-19-patiënten. Dat blijkt uit een studie van het UZ Gent.

Het geneesmiddel bevordert de zuurstofopname vanuit de longen naar het bloed en het stimuleert het afweersysteem. In de VS wordt bekeken of het middel via verneveling in een klein toestel thuis kan worden ingenomen.

De onderzoekers gaven het medicijn en de standaardbehandeling vijf dagen lang aan 40 patiënten die met ernstige zuurstofnood werden opgenomen op een gewone cohorteafdeling in het ziekenhuis. Ze vergeleken hun vooruitgang met die van 40 andere patiënten die enkel de standaardbehandeling kregen.

54% verbeterde zuurstofopname Bij 54 procent van de met leukine behandelde patiënten verbeterde de zuurstofopname in de longen.

Daaruit bleek dat bij 54 procent van de patiënten in de actieve behandelingsgroep de zuurstofopname vanuit de longen verbeterde. In de controlegroep beperkte de verbetering zich tot 20 procent van de patiënten.

'We zagen in de groep patiënten die leukine kreeg ook een sterke toename van het aantal afweercellen die het virus kunnen herkennen en doden', zegt de aan het UZ Gent verbonden longarts Bart Lambrecht. 'Die cellen hoop je ook te zien na een vaccinatie, maar hier zagen we dat het lichaam de cellen zelf opwekte na contact met het virus en leukine.'

Longstofzuigers

Het onderzoek, waaraan vijf Vlaamse ziekenhuizen deelnamen, kwam tot stand toen medische experts tijdens de eerste golf vaststelden dat bij zware covidpatiënten zogenaamde 'macrofagen' uit de longen verdwenen.

Die macrofagen zijn als het ware stofzuigers in onze longen. 'Ze zuigen binnenkomende virussen op, neutraliseren ze en ruimen nadien alle schade aan de longen op.' Bij Covid-19 zijn de stofzuigercellen vervangen door verwante cellen die de ontsteking juist aanwakkeren.