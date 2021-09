Kankeronderzoeker verkast met wereldvermaard labo naar Denemarken

Peter Carmeliet in zijn tuin in Blanden.

De Leuvense kankeronderzoeker Peter Carmeliet verhuist met zijn labo naar Denemarken. In België moet hij op z'n 65ste verplicht stoppen met toponderzoek, terwijl hij daar langer kan werken én meer budget krijgt.

Carmeliet is absoluut niet klaar om op zijn 65ste op emeritaat te gaan, zoals het pensioen voor professoren heet. Hij deed deze zomer nog twee ontdekkingen die tot belangrijke doorbraken kunnen leiden in de strijd tegen kanker en wil daar de komende jaren verder onderzoek naar doen. Alleen, in België wordt dat moeilijk.

Carmeliet is een van de meest gelauwerde wetenschappers van ons land. Zijn lijst met internationale onderscheidingen werd dit jaar nog wat langer met zijn selectie voor de prestigieuze American Academy of Arts & Sciences (AAAS).

Eind van dit jaar wordt hij 62. 'In België moet je op je 65ste stoppen met werken, maar dat begint nu al te spelen. Voor beurzen die meer dan drie jaar lopen, kom ik niet meer in aanmerking of de dotaties worden stelselmatig verminderd', zegt hij in een interview.

Carmeliet heeft in Leuven een labo waar 60 medewerkers onderzoek doen naar de vorming van bloedvaten. Die research is cruciaal in de strijd tegen kanker.

Hij is niet de eerste hoogleraar die uitwijkt naar het buitenland omdat hij hier verplicht op emeritaat moet.

Dus is Carmeliet de voorbije jaren gaan speuren naar een uitweg in het buitenland. Zo kwam hij in Denemarken, waar hoogleraren tot hun 70ste aan de slag kunnen blijven. Sinds april heeft hij een deeltijdse positie aan de Universiteit van Aarhus.

Win-win

De KU Leuven en het Vlaams Instituut voor de Biotechnologie (VIB), de instellingen waar Carmeliet aan verbonden is, ijverden mee om hem daar te krijgen. 'Ze zien het als een win-win. Er zijn ook afspraken gemaakt over intellectuele eigendom als ik daar publiceer.'

De komende jaren zal Carmeliet op twee plaatsen, in Leuven en Aarhus, werken. Maar over drie jaar verhuist hij met zijn 60-koppig laboratorium volledig naar Denemarken.

Niet alleen kan Carmeliet in Aarhus langer doorwerken, hij krijgt er ook beduidend meer financiële slagkracht. 'Er heerst een goed fiscaal klimaat voor onderzoek. Ik heb er van de Novo Nordisk Foundation een beurs gekregen van 900.000 euro per jaar, voor zeven jaar en hernieuwbaar.'

Uitzondering

Het debat over langer werken voor professoren werd de voorbije jaren al vaker gevoerd. Nadat de econoom Paul De Grauwe in 2012 verhuisde van Leuven naar de London School of Economics werd een regeling in het leven geroepen waarbij professoren een uitzondering mogen vragen aan hun universiteit om langer te blijven. Die gunst wordt per academiejaar verleend. De alzheimeronderzoekster Christine Van Broeckhoven maakte daarvan gebruik in Antwerpen.

Voor Carmeliet is dat echter geen optie. De universiteit van Leuven wil principieel niet met uitzonderingen werken. 'We hebben veel excellente professoren. Als ik een iemand langer laat weten, staat morgen 90 procent van de professoren die in het geval van Peter zijn aan mijn deur', zegt rector Luc Sels.

Sels heeft wel begrip voor de situatie van Carmeliet. 'Ik ben voorstander van een hogere pensioenleeftijd en een soepele emeritaatsregeling. Maar die mag niet gericht zijn op een individuele situatie. Het moet algemeen gelden en haalbaar zijn. Je moet weten dat wij jaren op voorhand starten met opvolgingstrajecten.'

Hij wijst erop dat er ook al heel wat mogelijkheden zijn om als professor actief te blijven na je 65ste. 'Je kan projecten aanvragen tot een jaar voor je emeritaat, je kan nadien nog college geven, werken als mentor en co-promotor. Ook vergoedingen blijven mogelijk. Vele tientallen professoren werken in Leuven zo na hun persioen. Onderzoek kent geen leeftijdsgrens. De vader van Peter, Edward Carmeliet (voormalig professor elektrofysiologie, red.), heeft zelfs nog artikels gepubliceerd op zijn 89ste. Dat is een groot voorbeeld.'

Maar zelf eindverantwoordelijke zijn van uw onderzoek en meester zijn van uw budgetten, zoals Carmeliet dat wil, kan niet, geeft Sels toe. 'Na het emeritaat is er geen contractuele band meer met de universiteit en dat kan problemen geven qua aansprakelijkheid. We moeten wel werken volgens de regels van de wet.'