Kans op nieuwe hongerstaking groeit: 'Mahdi heeft ons bedrogen'

Een beeld van begin juli in de Brusselse Begijnhofkerk. In de kerk en in lokalen van de VUB en ULB ging een groep van meer dan 450 mensen zonder papieren weken hongerstaking om een regularisatie af te dwingen.

De afkeuring van 15 van de 20 al behandelde regularisatiedossiers van de sans-papiers die afgelopen zomer een hongerstaking hielden, veroorzaakt commotie. Volgens vertegenwoordigers van de sans-papiers houdt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi zich niet aan de afspraken.

'Sammy Mahdi breekt zijn woord! We werden bedrogen, het is een verraad zonder weerga en we hebben geen andere keuze dan deze gang van zaken openbaar te maken.'

Volgens de vier vertegenwoordigers van de ex-hongerstakers zondigt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) aan de 'richtlijnen' die eind juli een einde maakten aan de hongerstaking.

Tot die conclusie komen ze bij het zien van de eerste beslissingen over de regularisatieaanvragen van de ex-hongerstakers door Dienst Vreemdelingenzaken. Van de 20 al behandelde aanvragen tot humanitaire regularisatie, werden er 15 afgekeurd.

De consternatie is groot nadat eind vorige week 15 van 20 al behandelde dossiers tot humanitaire regularisatie werden afgekeurd.

Woensdag laten de voormalige hongerstakers weten of ze tot een nieuwe actie overgaan.

Het kabinet Mahdi reageert met afgrijzen op een mogelijk nieuwe hongerstaking. 'Als vanuit bepaalde hoeken wordt aangedrongen op een nieuwe hongerstaking, is dat spelen met het leven van die mensen.'

'Gesust'

Op 21 juli, na 60 dagen hongerstaking, kwam een einde aan de actie van meer dan 450 mensen zonder papieren in de Brusselse Begijnhofkerk en in de lokalen van de VUB en ULB. Dat gebeurde na intensieve gesprekken met bevoegd Staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).

Volgens de vier vertegenwoordigers zou Mahdi daar 'gesust' hebben door te zeggen dat de hongerstakers 'zich in een situatie bevonden die tot regularisatie zou kunnen leiden'. Elementen zoals 'meerdere jaren in België wonen', 'goed geïntegreerd zijn' en 'werkaanbiedingen hebben' zouden meegenomen worden. Na dat gesprek van 21 juli, dat vijf uur duurde, kwam een einde aan de hongerstaking.

We waren met z'n vieren op deze bijeenkomst en we zullen met z'n vieren kunnen getuigen dat de elementen die op tafel werden gelegd niet werden gerespecteerd. Pater Daniel Alliet Een van de vertegenwoordigers van de ex-hongerstakers

Vandaag, een dikke drie maanden later, wordt daar volgens de vier vertegenwoordigers van de ex-hongerstakers tegen gezondigd. 'Alle negatieve antwoorden die we konden inkijken, zijn gevallen die grotendeels voldoen aan die richtlijnen', klinkt het in een gezamenlijk persbericht van de vier vertegenwoordigers Alexis Deswaef (advocaat), Marie-Pierre de Buisseret (advocaat), Mehdi Kassou (woordvoerder van het Burgerplatform) en Daniel Alliet (priester in de Begijnhofkerk).

'Het is een schande', zegt pater Alliet. 'Sammy Mahdi respecteert zijn eigen woorden niet. We waren met z'n vieren op deze bijeenkomst en we zullen met z'n vieren kunnen getuigen dat de elementen die op tafel werden gelegd niet werden gerespecteerd.'

'Geen belofte'

Na de hongerstaking werden 414 dossiers ter beslissing ingediend. Er werden al 20 aanvragen tot humanitaire regularisatie behandeld, waarvan bij 15 een weigering in de bus viel. De hongerstakers reageerde met 'verbijstering en afschuw'. 'Ze wonen al jaren in België, hebben hier familie en spreken Frans of Nederlands', zei de woordvoerder van de sans-papiers in de Begijnhofkerk vrijdag in De Tijd. 'Als zij al geweigerd worden, ziet het er erg slecht uit voor de anderen.'

Er zijn nooit nieuwe richtlijnen afgesproken. Sammy Mahdi Staatssecretaris Asiel en migratie

Ondertussen verdedigt Mahdi de beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken. 'Laat ons duidelijk zijn: tijdens de gesprekken in juli zijn geen nieuwe richtlijnen afgesproken', zegt Mahdi. 'Deze dossiers worden niet soepeler behandeld dan andere aanvragen. Dat zou oneerlijk zijn tegenover andere mensen die een aanvraag doen.'

Wel bevestigt het kabinet Mahdi dat bepaalde elementen effectief in het voordeel van de hongerstakers zouden kunnen spelen, zoals het hebben van een werkaanbieding, het aantal jaren woonachtig in België of het hebben van gezinsleden in ons land. 'Maar'kunnen' is geen belofte', benadrukt Mahdi. 'Evengoed kunnen andere elementen nadelig zijn voor Dienst Vreemdelingenzaken. En dus tot een weigering leiden.’

Nieuwe hongerstaking?

Ondertussen wordt langs de kant van de ex-hongerstakers de politieke druk opgevoerd. Woensdag om 9u30 worden eventuele nieuwe acties aangekondigd voor de Begijnhofkerk. 'Laat de regeringspartijen die ermee dreigden de regering te verlaten in geval van een overlijden, niet wachten op een nieuwe hongerstaking om de houding van de staatssecretaris te ondervragen', klinkt het bij vertegenwoordiger Kassou. Een nieuwe hongerstaking is dus reëel.

Als vanuit bepaalde hoeken wordt aangedrongen op een nieuwe hongerstaking, is dat spelen met het leven van die mensen. Kabinet Staatssecretaris Asiel en Migratie Sammy Mahdi

Kassou speelt in op het wankele overleven van Vivaldi na het einde van de hongerstaking in juli. Mahdi maakte zich toen erg onpopulair toen bij regeringspartijen PS, Ecolo en Groen en maar verloor nooit de steun van de regeringspartijen CD&V, Open VLD, MR en Vooruit. De Vivaldi-coalitie kon verder.