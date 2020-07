Kanye West: 'Ik ga voor presidentschap VS'

'We moeten nu de belofte van Amerika realiseren door in God te vertrouwen, onze visies te verenigen en onze toekomst te bouwen. Ik doe mee aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen', zegt de rapper op Twitter.

Het is onduidelijk of West het echt meent of dat het gaat om een mediastunt. Kanye West kwam eerder in opspraak omdat hij de Amerikaanse president Donald Trump openlijk steunde.