Karel De Gucht drie jaar langer bij Proximus

Gewezen Europees Commissaris en vicepremier Karel De Gucht (Open VLD) blijft drie jaar langer aan boord als bestuurder van Proximus. Dat heeft De Tijd vernomen.

De regering-De Croo bereikte vrijdag een deal over 38 grote bestuursposten bij de overheidsbedrijven: CEO's, voorzitters en ondervoorzitters. Over de tientallen gewone bestuursmandaten die opengevallen waren in het bestuurlijke vacuüm tussen de val van de regering-Michel en de vorming van de regering-De Croo werd al eerder een deal gesloten, zo blijkt nu. Bij Proximus resulteert dat in drie voordrachten op de volgende algemene vergadering, waarvoor de uitnodiging binnenkort gepubliceerd wordt.

De bekendste overheidsbestuurder is Karel De Gucht. De topliberaal is na een rijke politieke carrière al sinds 2015 aan boord bij het telecombedrijf en krijgt van de regering een nieuw mandaat. Dat loopt af in januari 2024, want dan wordt hij 70, de leeftijdsgrens voor Proximus-bestuurders. Ook de onafhankelijke bestuurder Pierre De Muelenaere krijgt een verlenging.

Proximus haalt ook Ibrahim Ouassari in huis, de Brusselse oprichter van MolenGeek.

Een nieuwkomer is de jonge Brusselaar Ibrahim Ouassari. Hij stond na de aanslagen van 22 maart 2016 aan de wieg van MolenGeek, een centrum dat jongeren uit kansarme wijken programmeerlessen aanbiedt. Vorig jaar kondigden MolenGeek en Proximus een partnerschap aan, waarbij het telecombedrijf materiaal en stageplaatsen ter beschikking stelt. Ouassari moet in de raad van bestuur de digitale reflex bewaken.