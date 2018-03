Kasteel in Westerlo, postbus in Luxemburg

Achter het sprookjesachtige kasteel van Westerlo gaat een Luxemburgse postbusconstructie schuil. De prinselijke familie de Merode, die het kasteel bezit, kreeg het daarover al meermaals aan de stok met haar Luxemburgse bedrijfsrevisor.

Ook de Belgische adel vindt zijn weg naar het groothertogdom. De familie de Merode, die in de jaren 30 de titel van prins gekregen heeft, vormt daar geen uitzondering op. De bekendste tak van de familie woont in het 600 jaar oude kasteel van Westerlo. Sinds de 36-jarige prins Simon de Merode twaalf jaar geleden de teugels in handen kreeg, wordt het kasteel in de Kempen gebruikt voor tal van evenementen. Het publiek kon in Westerlo onder meer terecht voor een grote happening voor oldtimers, een feeërieke kerstshow en het muziekspektakel Historalia met 200 dansers en acteurs.

Facturen uitschrijven zonder btw af te dragen en zonder geldige reden om dat niet te doen houdt een fiscaal risico in. Luxemburgse bedrijfsrevisor

Achter het kasteel blijkt het adres van de Luxemburgse vennootschap Goelo te schuilen. In maart 2007 stuurden drie jonge telgen, toen nog twintigers, een Luxemburgse financieel consulent naar de notaris om die Luxemburgse vennootschap op te richten. De prinsen Thierry, Edouard en Simon de Merode, van wie de stamboom al 27 generaties teruggaat, verdeelden de aandelen onder elkaar. Het doel van de vennootschap? ‘De organisatie van vrijetijdsactiviteiten, sport en reizen op maat, in het bijzonder het beheren van bossen, jachtpartijen, het huren van kastelen, boten en auto’s, alsook de aankoop van kunstwerken.’

Discretie

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

De Luxemburgse vennootschap is bijna 9 miljoen euro waard. Als we er voor de deur staan, blijkt het echter om het zoveelste postbusadres te gaan. Op de Rue de Neudorf, een kronkelende steenweg die de stad met de luchthaven verbindt, valt meteen op waar we moeten zijn: aan het nummer 681 springt een moderne nieuwbouw van de Luxemburgse belastingadviseur Fisogest meteen in het oog. ‘Onze savoir-faire, onze nauwe en vlotte contacten met notarissen, banken, overheidsdiensten en advocaten, en onze discretie laten ons toe u de adviezen en oplossingen te bezorgen die u nodig hebt voor uw projecten in Luxemburg’, belooft dat kantoor op zijn website.

Kan de familie de Merode ons wat toelichting geven bij de constructie? ‘Voor ons is dit een privéaangelegenheid waarover we geen commentaar geven’, laat de familie weten.

Want er is toch wat vreemds aan de hand met die Luxemburgse postbusvennootschap. De eerste jaarrekening, die pas twee jaar na de oprichting is ingediend, wekt verbazing. Daarin haalt de Luxemburgse bedrijfsrevisor van de familie zwaar uit in zijn geschreven verslagen. Hij trekt aan de alarmbel over de fiscale risico’s die de prinsen nemen.

‘Wij wensen u te wijzen op het fiscaal risico dat de vennootschap loopt door facturen uit te schrijven zonder btw af te dragen en zonder geldige reden om dat niet te doen, bij het ter beschikking stellen van het kasteel in België. Naar onze mening vereist de wet dat deze vennootschap in België wordt gevestigd en dat de facturen worden uitgeschreven volgens de Belgische btw-regels.’

De bedrijfsrevisor gaat ook in detail. Hij merkt op dat er voor 131.650 euro kosten in de boeken staan voor de organisatie van een jachtpartij, maar dat de bijhorende opbrengsten niet te vinden zijn. Zijn die wel aangegeven?

Geen vergunning

En zelfs als de prinsen de inkomsten van hun kasteel in België toch in Luxemburg wilden boeken, beschikten ze niet eens over de nodige Luxemburgse vergunningen om überhaupt commerciële activiteiten uit te oefenen in het groothertogdom, merkt de Luxemburgse bedrijfsrevisor op.

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

De kritiek van de bedrijfsrevisor leidde meteen tot zijn ontslag. Diezelfde maand nog werd hij vervangen door een andere Luxemburgse bedrijfsrevisor. De nieuwe revisor was milder in zijn verslag voor de volgende jaarrekening. Maar deze keer stond er te lezen dat hij de Luxemburgse rekeningen niet kon controleren volgens de internationale normen en dus geen garanties in die zin kon geven. De revisor kon evenmin garanderen dat de waardering van de aandelen die de Luxemburgse vennootschap had in de Belgische vennootschap ‘Kasteel De Merode Westerlo’ correct is.

Het volgende jaar al, in december 2010, moest ook deze Luxemburgse bedrijfsrevisor de baan ruimen. Daarmee was in twee jaar tijd al een derde revisor aangesteld. In de daaropvolgende jaarrekening uitte de revisor geen enkele kritiek meer. What happens in Luxembourg, stays in Luxembourg?

Vrienden van het kasteel

In 2015 noemde Simon de Merode zichzelf in De Tijd nog ‘de CEO van een 600 jaar oude start-up’ als de beheerder van het kasteel van Westerlo. De prins-ondernemer, die marketingervaring opdeed bij AB InBev, had evengoed met zijn broers en zijn zus kunnen beslissen om het landgoed te verkopen en het geld op hun rekening te storten. ‘Maar dat is niet interessant. Ik ben een entrepreneur. Ik heb dat beetje drive en risico nodig om goed te presteren.’

Schermvullende weergave ©Debby Termonia

Over de Luxemburgse postbusvennootschap heeft de prins nooit met een woord gerept in de pers.

De website van het kasteel verwijst alleen naar een Belgische vzw die de familie in 2005 oprichtte voor de ontwikkeling van het kasteel: de vzw ‘ Vrienden van het Kasteel van Westerlo’, met adres op het kasteel. Die vzw heeft in 2012 een partnerschap gesloten met de Koning Boudewijnstichting. ‘Een partnerschap dat onze vereniging een teken van openbaar nut geeft’, luidt het op de website.

Ook fiscalisten die we contacteerden, stellen zich vragen bij de Luxemburgse constructie van de adellijke familie.