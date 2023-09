De Antwerpse bisschop Johan Bonny toont terecht schuldinzicht over de aanpak van het jarenlange seksuele misbruik in de kerk, vindt professor kerkrecht Hildegard Warnink. Maar zijn suggestie om Roger Vangheluwe zijn bisschopstitel te ontnemen houdt volgens haar geen steek. 'De enige reden dat de kerk nog grip op hem heeft, is omdat hij clericus is.'