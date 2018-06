Kerncentrale Doel stil door technisch defect

Kernreactor Doel 4 ligt sinds zaterdagavond stil. Als oorzaak wordt een defect in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale opgegeven. Omdat de andere reactoren al stil lagen, is de hele centrale nu niet actief.

Doel 4 werd door het defect rond 21.30 u automatisch uitgeschakeld. Maar volgens Nele Scheerlinck, communicatiemanager van de kerncentrale, was er op geen enkel moment gevaar voor de bevolking, de omgeving of de installaties. Dat zei ze in een reactie aan de VRT.