Kernkabinet is fratsen van Bouchez beu

Georges-Louis Bouchez volgt een koers die volledig gericht is op het aan zijn kant krijgen van de Franstalige publieke opinie en met name de zelfstandigen.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez was donderdagochtend agendapunt nummer één op het federale kernkabinet. De topministers hebben het gehad met zijn kritiek op de regeringsbeslissingen.

Een drievoudige mislukking, noemde Bouchez dinsdag de beslissing van het overlegcomité om de kappers en scholen weer te sluiten en alleen nog bezoek op afspraak toe te laten in de niet-essentiële winkels.

Het is niet de eerste keer dat de liberaal kritiek geeft op beslissingen die zijn eigen ministers mee hadden genomen, maar deze keer was het er totaal over, is de teneur in de Vivaldi-coalitie. De bewuste tweet werd al verstuurd terwijl de persconferentie van premier Alexander De Croo (Open VLD) nog bezig was.

Meerdere bronnen in de regering bevestigen dat de topministers in het kernkabinet het nu echt gehad hebben met de fratsen van Bouchez. Vooral de PS en Ecolo vinden het al langer storend dat ze tegenover hun achterban voortdurend getorpedeerd worden door de MR en dat Open VLD van De Croo Bouchez tot de orde moet roepen.

Zestien

Op de Zestien is het geduld nu ook op. De Croo bracht het 'probleem Bouchez' donderdagochtend als eerste ter sprake op de kern, waarna de andere vicepremiers zich daarbij gretig aansloten. MR-minister David Clarinval kreeg bij afwezigheid van zijn vicepremier Sophie Wilmès de opdracht mee aan Bouchez duidelijk te maken dat het gedaan moet zijn met oppositie voeren tegen de eigen Vivaldi-coalitie. Parallel was er contact tussen Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en Bouchez. De ergernis bestaat volgens meerdere bronnen overigens ook intern bij de MR. Vooral Wilmès zou het optreden van Bouchez maar matig appreciëren.

MR-minister David Clarinval kreeg op het kernkabinet de opdracht mee aan Bouchez duidelijk te maken dat het geduld op is.

De vraag is of de uitval van de andere Vivaldi-partijen ook maar iets zal uithalen. Bouchez bewees tijdens de formatie al dat hij zijn eigen koers vaart en zich van niemand iets aantrekt. Toen konden de andere partijen hem nog afdreigen met het staken van de Vivaldi-gesprekken en een terugkeer naar het paars-gele scenario. Sinds de regering-De Croo gevormd is, zit Bouchez echter in een zetel. Als de anderen MR eruit willen gooien, is er geen meerderheid meer.

Prijs

Bovendien voelt Bouchez zich geenszins gebonden door het premierschap van De Croo. De MR moet daar de prijs niet voor betalen, luidt het al een half jaar. En zo volgt hij een koers die volledig gericht is op het aan zijn kant krijgen van de Franstalige publieke opinie en met name de zelfstandigen, wat de regering ook beslist.

Bouchez heeft maar één doel voor ogen: tonen dat hij de beste liberaal is. Dat Open VLD en premier De Croo daarmee in de vuurlinie belanden, zal hem een zorg zijn.

Dat N-VA-minister-president Jan Jambon dinsdag op het overlegcomité plots alleen stond met zijn verzet tegen de sluiting van de scholen, is daar niet vreemd aan. Initieel werd hij daarin gesteund door zijn MR-collega van de Franse Gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet. Maar finaal moest Jeholet inbinden omdat Bouchez wou verhinderen dat de perceptie zou ontstaan dat alleen de winkeliers en kappers moeten opdraaien voor de stijgende coronacijfers. Daarom benadrukt Bouchez ook dat de paaspauze van De Croo wél een derde lockdown is. Zo wordt iedereen mee in het bad getrokken.