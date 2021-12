Kernuitstap wordt politieke meltdown...

Terwijl Bart De Wever (N-VA) en Georges-Louis Bouchez (MR) het grofste geschut bovenhalen om de kernuitstap als een groene hold-up te ontmaskeren, stelt Open VLD de N-VA verantwoordelijk als het licht zou uitgaan. Het plan om ‘zonder drama’ de knoop door te hakken verzuipt in een modderbad.

‘Een lijk dat dood is, kan je niet blijven reanimeren.’ Voor Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert is de brief die Engie Electrabel deze week aan premier Alexander De Croo (Open VLD) bezorgde het point of no return voor de kernuitstap. ‘Ik begrijp dat Georges-Louis (Bouchez, red.) heeft gekozen om tot het uiterste te gaan. Maar als de exploitant van de kerncentrales duidelijk zegt dat hij een levensduurverlenging van de twee jongste reactoren niet wil, heeft het geen zin dat we de wet aanpassen. Dan gaat het niet gebeuren.’

Al enkele weken was duidelijk dat de partij van de premier, die in het dossier een hecht team vormt met minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), een momentum zocht om de piste van een verlenging ostentatief dood te verklaren. Dat zou de druk bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) leggen, die een vergunning weigerde voor de cruciale gascentrale van Vilvoorde en van Engie binnenkort een herwerkt dossier mag verwachten. Voor Open VLD is het finale compromis met de weerbarstige MR het openstellen van de wet op de kernuitstap voor de ontwikkeling van kleine kerncentrales. Die toegift moeten de groenen doen.

Bij die communicatie vallen kanttekens te plaatsen. Engie heeft niets nieuws gezegd in zijn brief aan de regering. Al een maand na de vorming van de regering-De Croo maakte Electrabel-CEO Thierry Saegeman in een brief aan het personeel glashelder dat de piste voor een levensduurverlenging verlaten werd en dat de beslissingsdeadline van Vivaldi - november 2021 - te laat kwam. Na contacten met de premier nuanceerde het bedrijf dat toen.

Net op die nagel blijft de onuitgegeven tandem Bouchez-De Wever kloppen. Ze zouden bronnen hebben bij de Franse multinational die beweren dat een verlenging technisch wel kan. Bewijzen leveren ze niet aan, maar het is in de Wetstraat bekend dat de energiereus een huis met veel stemmen is.

Van der Straeten heeft Engie gewoon omgekocht. De Croo heeft laten begaan en niets gedaan tot het veel te laat was. Bart De Wever Voorzitter N-VA

Omdat het voor de N-VA flink vervelend is dat Bouchez met alle aandacht gaat lopen als nieuwe ‘mister kernenergie’ haalde De Wever donderdag in De Ochtend het grofste geschut boven. Dat Engie niet meer wil verlengen, komt volgens hem omdat het via het CRM-subsidiemechanisme voor gascentrales ‘een Win for Life’ heeft gewonnen. ‘Tinne Van der Straeten heeft Engie gewoon omgekocht, ik heb er geen ander woord voor. Meneer De Croo heeft gewoon laten begaan en niets gedaan tot het veel te laat was.’

Aanval op groenen treft Open VLD

‘Omgekocht’. Het is de klassieke De Wever-hyperbool, maar het schept wel een sfeertje van corruptie. Van der Straeten bijt dan ook stevig van zich af. ‘Dit is een dieptepunt in de retoriek van De Wever’, zei ze in Villa Politica. Het CRM-mechanisme is mee vormgegeven door N-VA-Kamerlid Bert Wollants. En het initiatief voor de subsidies voor gascentrales kwam van MR-minister Marie-Christine Marghem. Bovendien zit aan de kernuitstap een andere belangrijke dossier vast: eindelijk is er uitzicht op een betaling van de ontmanteling van de kerncentrales door Engie. ‘Move forward without drama’, noemt de groene minister haar aanpak.

Als de N-VA niet wil meewerken, kan ze maar beter eerlijk tegen de mensen zeggen dat het haar te doen is om een politiek spel en niet om de vraag of het licht nog zal branden. Egbert Lachaert Voorzitter Open VLD

Erg goed lukt dat niet. Met hun aanvallen op de groenen brengen De Wever en Bouchez Open VLD in zeer vieze papieren. De blijvende claim van een onzekere energiebevoorrading en oplopende prijzen is gericht aan het ondernemende kiespubliek van de liberalen. En het beeld van een regering die zich laat dicteren wat een multinational wil, straalt lelijk af op de premier.

De bewering dat de prijzen zullen exploderen, is in een recent rapport van de FOD Financiën tegengesproken. Maar dat de bevoorrading een probleem blijft zolang er geen oplossing is voor de gascentrale van Vilvoorde, die van Demir een njet kreeg, bevestigt ook Lachaert. Het is te zeggen: dat doet hij om de N-VA aan te wijzen als de grote schuldige als er ooit black-outs zijn. Na CD&V wil nu ook Open VLD een Overlegcomité om het vergunningsprobleem van Engie in Vilvoorde op te lossen. 'Als de N-VA daar niet aan wil meewerken, kan ze maar beter eerlijk tegen de mensen zeggen dat het haar te doen is om een politiek spel en niet om de vraag of het licht nog zal branden', zegt Lachaert.